فوت ۲۰۳ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته/ شناسایی ۲۳۴۹ بیمار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، سیما سادات لاری، بعد از ظهر دوشنبه در ارتباط زنده تلویزیونی، به ارائه تازه‌ترین آمار کرونا در کشور پرداخت.

وی با اشاره به شناسایی ۲۳۴۹ مورد جدید کرونا در کشور طی شبانه روز گذشته، گفت: تا کنون ۲۵۹ هزار و ۶۵۲ نفر از جمعیت کشور به این بیماری مبتلا شده‌اند.

لاری، تعداد فوتی‌ها در ۲۴ ساعت گذشته را ۲۰۳ نفر اعلام کرد و افزود: بر همین اساس، تا کنون ۱۳ هزار و ۳۲ نفر از هموطنان بر اثر ابتلاء به این بیماری جان خود را از دست داده‌اند.

سخنگوی وزارت بهداشت، آمار بهبود یافتگان را ۲۲۲ هزار و ۵۳۹ نفر اعلام کرد و گفت: در شرایط کنونی، تاکنون ۳۳۷۵ نفر از بیماران کرونا در وضعیت شدید و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارند.

لاری افزود: تاکنون یک میلیون و ۹۹۷ هزار و ۹۶۷ نمونه مورد آزمایش تشخیص کووید ۱۹ در کشور انجام شده است.