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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۱۷

رئیس اداره ارشاد شفت مطرح کرد:

صیانت از بنیان خانواده با تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه

صیانت از بنیان خانواده با تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه

شفت- رئیس اداره ارشاد شفت با تأکید بر ضرورت معرفی الگوی مناسب در حوزه عفاف و حجاب، گفت: تقویت فرهنگ عفاف و حجاب زمینه صیانت از بنیان خانواده را فراهم می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهنا بابایی مقدم پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه تقدیر از بانوان محجبه شفتی در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه عفاف و حجاب در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: صیانت از حجاب اسلامی جهاد در راه خدا است.

وی به فعالیت بانوان و دختران محجبه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و ورزشی اشاره کرد و افزود: حفظ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی صیانت از بنیان خانواده‌ها است که امروز دشمن برای نابودی آن نقشه‌های فراوان دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت در ادامه با تأکید بر ضرورت الگوبرداری بانوان ایرانی از حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: بانوان ایرانی و مسلمان الگوهای بسیار ارزشمندی دارند که باید با تبیین سیره و زندگی آنها نسل جوان را با آنها آشنا و الگوسازی مناسبی انجام شود.

بابایی مقدم با بیان اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه در راستای مقابله با هجمه نرم دشمنان علیه بانوان و دختران ایرانی است، با تقویت پایه‌های فرهنگی در این زمینه دختران و بانوان جامعه را در برابر توطئه‌های دشمن واکسینه می‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت برای هفته عفاف و حجاب، گفت: تبلیغات محیطی با موضوع عفت و حجاب، برپایی نمایشگاه کتاب و برگزاری مسابقه کتابخوانی از جمله برنامه‌ها در هفته عفاف و حجاب در شهرستان شفت است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با اشاره به اهدای شاخه‌های گل و بسته‌های فرهنگی به بانوان محجبه، افزود: در این طرح به نیت ۱۴ معصوم به ۱۴ بانوی محجبه شفتی بسته‌های فرهنگی اهدا شد.

کد مطلب 4973016

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