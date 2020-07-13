صیانت از بنیان خانواده با تقویت فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، مهنا بابایی مقدم پیش از ظهر دوشنبه در حاشیه تقدیر از بانوان محجبه شفتی در جمع خبرنگاران با اشاره به جایگاه عفاف و حجاب در آموزه‌های دینی، اظهار کرد: صیانت از حجاب اسلامی جهاد در راه خدا است.

وی به فعالیت بانوان و دختران محجبه در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و ورزشی اشاره کرد و افزود: حفظ عفاف و حجاب در جامعه اسلامی صیانت از بنیان خانواده‌ها است که امروز دشمن برای نابودی آن نقشه‌های فراوان دارد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت در ادامه با تأکید بر ضرورت الگوبرداری بانوان ایرانی از حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: بانوان ایرانی و مسلمان الگوهای بسیار ارزشمندی دارند که باید با تبیین سیره و زندگی آنها نسل جوان را با آنها آشنا و الگوسازی مناسبی انجام شود.

بابایی مقدم با بیان اینکه ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه در راستای مقابله با هجمه نرم دشمنان علیه بانوان و دختران ایرانی است، با تقویت پایه‌های فرهنگی در این زمینه دختران و بانوان جامعه را در برابر توطئه‌های دشمن واکسینه می‌کنیم.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش بینی شده اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت برای هفته عفاف و حجاب، گفت: تبلیغات محیطی با موضوع عفت و حجاب، برپایی نمایشگاه کتاب و برگزاری مسابقه کتابخوانی از جمله برنامه‌ها در هفته عفاف و حجاب در شهرستان شفت است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شفت با اشاره به اهدای شاخه‌های گل و بسته‌های فرهنگی به بانوان محجبه، افزود: در این طرح به نیت ۱۴ معصوم به ۱۴ بانوی محجبه شفتی بسته‌های فرهنگی اهدا شد.