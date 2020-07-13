کمبود اعتبار برای تکمیل موزه دفاع مقدس لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ثمینی امروز دوشنبه در بازدید از پروژه موزه دفاع مقدس شهرستان خرم آباد روند عملیات اجرایی این پروژه را قابل قبول ارزیابی کرد.
وی گفت: بر اساس دستورالعملها و آئین نامههای ابلاغی در خصوص حفظ آثار و ارزشهای جنگ و شهدا، هماهنگیهای لازم مبنی بر تکمیل و ساخت موزه دفاع مقدس انجام شده است.
معاون استاندار لرستان با اشاره به پیشرفت مناسب پروژه، اظهار داشت: دستگاههای اجرایی مسئول، مکلف هستند در چهارچوب قانون وظایف خود برای اجرای پروژه را به انجام برسانند.
ثمینی تصریح کرد: بخشی از مشکلات این پروژه مربوط به کمبود اعتبار است که شرایط فعلی خزانه و محدودیتهای مالی موجب کندی روند تکمیل آن شده است.
وی ضمن اشاره به بهره گیری از اعتبارات ملی و استانی برای پروژه موزه دفاع مقدس گفت: بخشی از اعتبارات این پروژه ملی و بخش دیگر آن استانی است که باید تلاش شود بالاترین بهره گیری از اعتبارات ملی در راستای تکمیل پروژه صورت پذیرد.
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