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۲۳ تیر ۱۳۹۹، ۱۵:۳۲

هند بدنبال امضای قرارداد آزاد تجاری با انگلیس و اتحادیه اروپا

هند بدنبال امضای قرارداد آزاد تجاری با انگلیس و اتحادیه اروپا

وزیر تجارت هند از مذاکره همزمان این کشور با انگلیس و اتحادیه اروپا برای رسیدن به توافق آزاد تجاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تایمز، «پیوش گویال» وزیر تجارت هند با اعلام مذاکره دهلی با لندن و بروکسل اعلام کرد که مذاکره با هیات تجاری اتحادیه اروپا برای کسب توافق تجاری بر مبنای تعرفه‌های ترجیحی آغاز شده است.

گویال ابراز امیدواری کرد که مذاکرات جاری با اتحادیه اروپا به سرعت به نتیجه برسد.

وزیر تجارت هند همچنین تصریح کرد که هدف نهایی کشورش از مذاکره با اتحادیه اروپا و انگلیس رسیدن به یک توافق تجارت آزاد است و در شرایط فعلی هر کدام از دو طرف زودتر برای انجام این توافق اقدام کند با استقبال و همراهی بیشتر ما مواجه خواهند شد.

این در حالی است که دور پیشین مذاکرات تجاری هند و اتحادیه اروپا پس از شش سال گفتگو در ۲۰۱۳ میلادی متوقف شد و بی‌نتیجه باقی ماند.

کد مطلب 4973066
عبدالحمید بیاتی

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