‌به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی اظهار داشت: علاوه بر توزیع بسته‌های بهداشتی شامل پد الکل و ماسک بین مسافران و فاصله گذاری اجتماعی در کانترهای پرواز و اتوبوس‌های حمل و نقل مسافران، در هواپیماهای با ظرفیت ۱۲۰ مسافر حداکثر ۱۰۰ مسافر پذیرش داریم و در فوکرها با ظرفیت ۱۰۵ مسافر، حداکثر ۷۰ بلیت فروخته می‌شود و در هواپیماهای توربو پراب ATR با ظرفیت ۶۵ مسافر، حداکثر ۴۵ مسافر سوار می‌شوند.



وی با بیان اینکه برخی پروازها غیر از ضدعفونی شبانه، مجدداً در طول روز نیز ضد عفونی می‌شوند، گفت: به عنوان مثال، هواپیماهایی که در مسیر استان‌های قرمز از نظر شیوع کرونا پرواز دارند، مجدداً پس از پرواز به درخواست خلبان ضدعفونی می‌شوند.



محمدی افزود: طبق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و انکس ۱۹۰۰ سازمان جهانی هوانوردی و دستورالعمل سازمان بهداشت جهانی اجازه نمی‌دهیم مسافر مشکوک به کرونا وارد هواپیما شود.



این مقام مسئول در شرکت هواپیمایی دولتی داخلی اضافه کرد: مسافر در زمان ورود به فرودگاه با همکاری مسئولان وزارت بهداشت از نظر ابتلاء به بیماری کنترل می‌شود و ماسک در اختیار مسافران قرار می‌گیرد.



وی افزود: دمای بدن مسافر از طریق تب‌سنج‌های لیزری سنجیده می‌شود و داخل سالن فرودگاه نیز مراقبت از مسافران انجام می‌شود و هیچ مسافر مشکوکی اجازه ورود به ترمینال را ندارد.



محمدی افزود: حتی اگر مسافر حالت سرماخوردگی عادی نیز داشته باشد، به دو ردیف آخر هواپیما که طبق دستورالعمل سازمان هواپیمایی خالی نگه داشته می‌شود، منتقل می‌شود تا مسافران نگرانی بابت شیوع یا انتقال بیماری نداشته باشند.



وی گفت: این ایرلاین در مراقبت از کادر پرواز و مسافران و عوامل فرودگاهی، طبق پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی عمل می‌کند.

محمدی درباره مواد ضدعفونی مورد استفاده نیز گفت: طبق دستورالعمل از مایع ضدعفونی استاندارد هیدروکلرید سدیم یک درصد استفاده می‌کنیم که مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی است.



وی تأکید کرد: هواپیماهایی که شبانه در فرودگاه تهران توقف دارند به صورت استاندارد و روزانه ضدعفونی می‌شوند. سپس درب هواپیما دو تا سه ساعت بسته می‌شود تا صبح که مسافر دوباره وارد هواپیما شود.



وی افزود: اگر به هر دلیلی این هواپیما به درخواست خلبان نیازمند ضد عفونی مجدد باشد، در طول روز ضدعفونی می‌شود. همچنین پروازهایی که در مسیر استان‌های قرمز از نظر شیوع کرونا هستند، طبق دستورالعمل معاون خدمات فرودگاهی مجدداً ضد عفونی می‌شوند و اگر مسافر مشکوکی در پرواز حضور داشته باشد طبق پروتکل، مجدداً ضدعفونی هواپیما انجام می‌شود.



محمدی افزود: همچنین اماکنی که کارکنان مرتبط با مسافران حضور دارند، مرتب ضدعفونی می‌شود که در این باره می‌توان به کارگو، تجهیزات خدمات به مسافر و تجهیزات کمکی اشاره کرد.

وی اضافه کرد: اتوبوس‌ها و همچنین تجهیزات مسافران توانخواه به صورت هر ۲۴ ساعت یکبار ضدعفونی می‌شوند.

محمدی تأکید کرد: به مسافران اطمینان می‌دهیم پیروی از استانداردهای بهداشتی برای شرکت هواپیمایی مذکور مهم است و به آن‌ها عمل می‌کند.