محمدرضا رضایی‌بنا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۶ مورد بستری جدید به علت ابتلاء به ویروس کرونا در استان اردبیل گزارش شده است.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۲۴۴ نفر است، افزود: از این تعداد ۴۲ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند، ۳۵ مورد ترخیص و ۲ مورد فوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به اینکه شهرهای اردبیل، نیر و نمین در حال حاضر در وضعیت قرمز به سر می‌برند، بیان کرد: هر اندازه که کادر درمان در بیمارستان‌ها برای درمان و کاهش مبتلایان به کرونا تلاش کنند در صورتیکه مردم به رعایت موارد و توصیه‌های دانشگاه علوم پزشکی و کادر درمان بی توجهی کنند نتیجه مطلوب یعنی خروج از وضعیت قرمز در استان به دست نیامده و در صورت افزایش ابتلاء احتمال تشدید محدودیت‌ها بسیار زیاد است.

رضایی بنا گفت: با توجه به اینکه بر اساس برآوردهای انجام شده این بیماری تا حدود دو سال در کشور باقی خواهد ماند لذا مردم باید در کنار انجام کارهای روزمره استفاده از ماسک و رعایت بهداشت را در اولویت قرار دهند و به این روند عادت کنند تا خود و خانواده آسیبی از این بیماری نبینند.