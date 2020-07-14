جسد بازیگر غرق شده پیدا شد/ تایید مرگ در دریاچه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دیشب پیکر نایا ریورا بازیگر سریال «گلی» در دریاچه پیدا شد تا مهر تایید بر درگذشت وی بزند. نایا ریورا که برای بازی در سریال موزیکال شبکه فاکس «گلی» شناخته شده بود، روز چهارشنبه در دریاچه «پیرو» در کالیفرنیا غرق شد.

دیشب در کنفرانسی مطبوعاتی که توسط پلیس ونتورا کانتی برگزار شد خبر کشف جسد و تایید خانواده وی اعلام شد. به گفته پلیس هیچ نشانی از خودکشی مشاهده نشده است و وی هنگام شنا در دریاچه غرق شده است.

ریورا با پسر ۴ ساله‌اش برای گردش به این دریاچه رفته بود اما بعد قایق وی با پسرش که جلیقه نجات پوشیده بود پیدا شد و اثری از این بازیگر نبود.

پسر وی گفته است او و مادرش داشتند شنا می‌کردند و بعد مادرش او را داخل قایق گذاشت و وقتی وی رویش را برگرداند دید مادرش روی سطح آب نیست. پلیس معتقد است او پسرش را داخل قایق برگرداند اما انرژی کافی برای بیرون کشیدن خودش از آب نداشت.

ریورا از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ که فصل نهایی سریال «گلی» (Glee) بود در این سریال نقش‌آفرینی کرده بود. او چندین بار نامزدی انجمن بازیگران، گرمی و جوایز منتخب نوجوانان را در کارنامه داشت.

این بازیگر سال ۱۹۸۷ در والنسیای کالیفرنیا متولد شده بود و خانواده‌اش پورتوریکویی و آمریکایی آفریقایی بودند. وی از کودکی در تبلیغات تجاری بازی کرده بود و در ۴ سالگی در اولین سریالش با عنوان «خانواده سلطنتی» جلوی دوربین رفته بود.