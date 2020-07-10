پلیس در جستجوی بازیگر مفقودشده/ مرگ در دریاچه قطعی است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسوشیتدپرس، نایا ریو بازیگر سریال «گلی» است که چندی پیش پسرش تنها در یک قایق روی دریاچه‌ای در کالیفرنیای جنوبی پیدا شد و دیگر خبری از خودش نیست؛ او در حال حاضر مرده فرض شده است.

پلیس می‌گوید این بازیگر ۳۳ ساله که از بعد از ظهر روز چهارشنبه در دریاچه «پیرو» ناپدید شده تاکنون باید غرق شده باشد.

پلیس این منطقه گفته است تلاش‌ها برای جستجوی وی ادامه دارد و ۱۰۰ پلیس در حال تلاش هستند تا جسد وی را پیدا کنند.

پلیس گفته است هیچ نشانی از مخفی کاری و کلک در کار نیست و باید گفت وی غرق شده و موضوع یک تصادف تراژیک است.

ریو برای بازی در نقش سانتا لوپز در سریال گلی شهرت یافت. وی بازیگر این سریال کمدی موزیکال تلویزیونی در شبکه فاکس از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ بود.

پسر چهار ساله این بازیگر که با جلیقه نجات در قایق پیدا شد گفت مادرش برای شنا رفت اما دوباره به قایق برنگشت.

پلیس گفته دریاچه روی مردم بسته شده تا جستجو برای یافتن وی به نتیجه برسد.

این بازیگر اسپانیایی‌تبار از سال ۱۹۹۱ وارد فعالیت‌های هنری شده بود.