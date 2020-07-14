زمینه حضور پزشکان متخصص در گناوه فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در دیدار با رئیس اداره تأمین اجتماعی و درمانگاه شهید مطهری گناوه با تبریک هفته تأمین اجتماعی اظهار داشت: در شرایط موجود و با وجود مشکلات و خطرات ناشی از شیوع کرونا کارکنان مراکز درمانی بخصوص تأمین اجتماعی به ارائه خدمات به مردم مشغولند که قابل تقدیر است.

امام جمعه گناوه افزود: رسیدگی به بیمه بیکاری افرادی که در اثر شیوع کرونا بیکار شده‌اند از مسائل مهم در این روزها است و بسیاری از کارگاه‌ها و کسب و کارها تعطیل و افراد زیادی بیکار شده‌اند که نیاز به حمایت دارند و باید به آنها توجه کرد.

وی گفت: باید هرچه بیشتر برای کمک به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه تلاش کرد و همه باید در کمک به حل مشکلات ناشی از شیوع کرونا از جمله کمک به اقشار کم درآمد همت و یاری کنند.

وی افزود: حضور پزشکان متخصص در گناوه یکی از اولویت‌ها است و با وجود تلاش‌های صورت گرفته در این زمینه در حال حاضر نیز مشکلاتی در جذب برخی از متخصصین وجود دارد.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: شهرستان گناوه باوجود ظرفیت‌ها فراوان و جمعیت موجود در زمینه پزشک متخصص با کمبود مواجه است و نیاز است که این مشکلات با همکاری و همفکری همه جانبه و حمایت‌های دولت مرتفع شود.

امام جمعه گناوه با تاکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی و حفظ فاصله گذاری اجتماعی در پیشگیری از گسترش شیوع ویروس کرونا یادآور شد: همه باید با رعایت پروتکل‌های بهداشتی بخصوص استفاده از ماسک، که رهبر معظم انقلاب نیز در فرمایشات اخیر خود بر آن تاکید فرمودند، در قطع زنجیره انتقال این ویروس اهتمام جدی ورزند.

در این دیدار رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان گناوه و رئیس درمانگاه تأمین اجتماعی شهید مطهری گناوه گزارشی پیرامون عملکرد این مجموعه ارائه کردند.