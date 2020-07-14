به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حریرچی، روز سه شنبه در ارتباط زنده تلویزیونی با شبکه خبر، گفت: بیشترین نگرانی ما بابت مناطق سفید کرونایی است که افراد کمتری مبتلا شدهاند. این مناطق شامل روستاها و شهرهای کوچک و برخی استانها است که اگر پروتکلهای بهداشتی را رعایت نکنند، ویروس کرونا در این مناطق شدت خواهد یافت.
وی افزود: یکی دیگر از نگرانیهای ما از استانهای سفید و زرد کرونایی، سفرهایی است که از مناطق قرمز به این نقاط صورت میگیرد. به طوری که آمارها در این زمینه نگران کننده است و بیش از ۱۰ درصد موارد ابتلا از این طریق اتفاق میافتد.
حریرچی ادامه داد: درخواست ما از هموطنان، پرهیز و خودداری از حضور در تجمعات خانوادگی است که هیچ منفعتی ندارد و میتواند تا ۹۲ درصد موارد ابتلا از این طریق افزایش یابد.
معاون کل وزارت بهداشت، در خصوص ماسکهایی که دستفروشان عرضه میکنند، گفت: ممکن است در ماسکهای دستفروشی اصول بهداشتی رعایت نشده باشد و یا اینکه بازیافت شده باشند.
وی با تاکید بر استفاده از هر نوع ماسک بهداشتی و خانگی برای مقابله با کرونا، تصریح کرد: بررسیها نشان داده است اگر ۹۵ درصد مردم از ماسک استفاده کنند، تاثیر آن در پیشگیری از ابتلا به کرونا، بیشتر از واکسن است.
حریرچی با عنوان این مطلب که حداقل تا یک سال دیگر درگیر جنگ فرسایشی با ویروس کرونا خواهیم بود، افزود: مداخلات محدود و جزئی، تاثیری در مقابله با کرونا ندارد.
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