پرداخت غرامت یک میلیارد دلاری اپل به سامسونگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فایومک، اپل به علت نقض مفاد قرارداد خود با سامسونگ در زمینه خرید نمایشگرهای OLED به منظور نصب بر روی گوشی های آیفون مجبور به پرداخت غرامت بیش از ۹۵۰ میلیون دلاری به این شرکت کره ای شده است.

سامسونگ خود در گزارش عملکرد سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰ این شرکت به طور سربسته به موضوع کسب سود عملیاتی از بابت کسب و کار نمایشگر اشاره کرده، اما توضیحات بیشتری در این زمینه ارائه نکرده بود. اما برخی منابع مطلع نحوه کسب این درآمد بادآورده را توسط سامسونگ افشا کرده اند.

پیش از این ادعا شده بود اپل بابت عدم خرید نمایشگرهای مذکور ۷۴۵ میلیون دلار غرامت به سامسونگ پرداخت کرده، اما حالا مشخص شده این رقم ۲۰۵ میلیون دلار بیشتر از رقم اولیه اعلام شده بوده است.

اپل در سال ۲۰۱۹ هم به علت فروش کمتر از حد انتظار انواع گوشی های آیفون مجبور به پرداخت غرامت به سامسونگ شده بود. در سال ۲۰۱۹ اپل به جای پرداخت غرامت سفارش تولید نمایشگرهای OLED بیشتری را به سامسونگ داده بود و مشخص نیست امسال طلب سامسونگ توسط اپل به صورت نقدی پرداخت شده یا خیر.