تحقیقات اتحادیه اروپا از گوگل درباره سوءاستفاده از اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل در نوامبر سال ۲۰۱۹ از خریداری شرکت فیت بیت با پرداخت ۲.۱ میلیارد دلار خبر داد. از همان زمان نگرانی‌هایی در مورد سوءاستفاده گوگل از داده‌های خصوصی مشتریان شرکت فیت بیت ایجاد شد. منتقدان گوگل اعلام کردند این شرکت به طور قطع از این داده‌ها برای نمایش آگهی‌های هدفمند و متناسب با سلایق کاربران استفاده خواهد کرد.

همین مساله موجب شد تا کمیسیون اروپا وابسته به اتحادیه اروپا با نهایی شدن این خرید مخالفت کند. این کمیسیون به گوگل تا ۱۳ جولای مهلت داد تا راه‌حلی برای رفع دغدغه‌های کشورهای اروپایی پیدا کند. از همین رو گوگل وعده داد تا از داده‌های خصوصی کاربران فیت بیت برای مقاصد تبلیغاتی سوءاستفاده نکند.

قرار است رگولاتوری های اروپا در مورد وعده‌های گوگل تحقیقات مفصلی را به عمل آورند تا مشخص شود آیا این شرکت به وعده‌های خود وفادار بوده است یا خیر.

گوگل نیز از این تحقیق استقبال کرده و افزوده که از محصولات و داده‌های کاربران آنها استفاده تبلیغاتی نخواهد کرد. جمع بندی نهایی در این زمینه که موجب نهایی شدن خرید فیت بیت توسط گوگل می‌شود ظرف هفته‌های آینده صورت می‌گیرد.