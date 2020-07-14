سیستم راهیاری در مساجد کشور فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی موحد روز سه‌شنبه در نشست با رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی و امامان محله استان مرکزی اظهار کرد: همواره دشمنان نظام و انقلاب اسلامی در صدد ضربه زدن به ارزش‌های دینی و انقلابی ملت ایران هستند که لازم است در این حوزه بیش از گذشته هوشیار بود و ضمن حفظ وحدت از بروز اختلافات جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت چندین نهاد مختلف از قبیل کانون‌های فرهنگی و هنری، پایگاه‌ها و… در مساجد ممکن گاهی با اختلافاتی مواجه شوند که در این زمینه سیستم راهیاری فعال شده است.

مدیر پژوهش قرارگاه تحول اجتماعی سازمان تبلیغات اسلامی کشور گفت: تمامی ائمه جماعات مستقر، امامان محله و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی شهرستان‌ها در راستای جلوگیری از بروز اختلافات در مساجد به نظارت‌های گسترده و عوامل ایجاد اختلاف در مساجد توجه کنند.

موحد با اشاره به اهمیت استفاده از سیستم راهیاری مساجد عنوان کرد: شاید اختلافات در این نهادهای مذکور بسیار اندک باشد اما همین میزان نیز در برگزاری برنامه‌های فرهنگی خلل ایجاد می‌کند.

وی در ادامه در خصوص طرح تحول اجتماعی مسجد محور عنوان کرد: نهاد دین ظرفیت ایجاد تحول اجتماعی، محرومیت‌زدایی و آبادانی را دارد و در طرح تحول اجتماعی مسجد محور اعتقاد ما این است که اگر مسجد و امام، محور محله باشند تحول اجتماعی مدنظر، بر مبنا و استفاده از ظرفیت‌های نهاد دین اتفاق می‌افتد.