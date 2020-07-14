۱۴ هزار قاری قرآنی در کشور توسط اساتید تربیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مهدی اخوان در نشست با اساتید و پیشکسوتان قرآنی استان گیلان در سالن جلسات ادارهکل تبلیغات اسلامی گیلان، با اشاره به لزوم آموزش و گسترش مفاهیم قرآن کریم در جامعه، اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا مفاهیم کتاب خدا را در جامعه گسترش دهیم.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور، پیشکسوتان قرآن کریم را گنجهای بیبدیل نظام جمهوری اسلامی دانست و افزود: این اساتید توانستند بیش از ۱۴ هزار شاگرد قاری قرآن در کشور تربیت کنند که جای افتخار و تقدیر دارد.
اخوان صباغ با اشاره به اینکه معلمان قرآنی باید اخلاق و خوب زیستن را در حوزه فعالیت خود مدنظر قرار دهند، خاطرنشان کرد: از آنجا که این معلمان همواره در خدمت کتاب خدا هستند و برای ارائه آموزههای آن میکوشند قطعاً پاداش اخروی نیز در انتظار آنان است.
رئیس سازمان دارالقرآن الکریم کشور با اشاره به رسالت پیامبر اکرم (ص) نسبت به ارائه آموزشهای قرآن کریم در بین اجتماع، تصریح کرد: پیامبر (ص) در سختترین شرایط اجتماعی و سیاسی، کتاب خدا را آموزش میداد و هرگز هم ناامید نشد لذا از پیشکسوتان و مربیان قرآنی نیز انتظار داریم که چنین روحیاتی را به جوانان و نسل آینده انتقال دهند.
وی با تأکید بر اینکه اخلاص عمل رمز زنده نگهداشتن فعالیتهای دینی است، بیان کرد: از همه اساتید، پیشکسوتان و مربیان قرآنی میخواهیم با وجود همه محدودیتها در مسیر خود ثابت قدم باشند.
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