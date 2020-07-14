  1. استانها
  2. قزوین
۲۴ تیر ۱۳۹۹، ۱۴:۴۴

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی کشور:

۸۰ درصد مصوبات کمیسیون تبصره یک در خصوص احداث اتاقک کارگری است

۸۰ درصد مصوبات کمیسیون تبصره یک در خصوص احداث اتاقک کارگری است

قزوین- معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور گفت: حدود ۸۰ درصد مصوبات کمیسیون تبصره یک ماده یک اراضی کشاورزی مربوط به اتاق‌های کارگری است.

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی ظهر سه شنبه در جلسه تبصره یک ماده یک اراضی کشاورزی استان که با حضور فرخ زاد معاون امور عمرانی استانداری قزوین و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: همچنین نزدیک به ۷۵ درصد تغییر کاربری‌های غیر مجاز در خارج از محدوده و در داخل حریم شهرها و همچنین خارج از طرح هادی روستاها است.

وی افزود: جهاد کشاورزی به عنوان حافظ زمین‌های کشاورزی می‌بایست این محدوده‌ها را در اختیار داشته باشد تا امکان کنترل تغییر کاربری‌های مجاز و غیر مجاز تشخیص داده شود.

نیازی تصریح کرد: اجرای کلیه احکام ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز در یک برنامه چند ماهه صورت می‌پذیرد.

وی یادآور شد: بر اساس حکم دستگاه قضائی بایستی احکام تغییر کاربری‌های غیر مجاز اجرایی شود.

معاون حفظ کاربر ی و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه؛ رعایت قانون در تغییر کاربری باید اصل باشد گفت: اگر قانون جلوگیری از تغییر کاربری مانع از تغییر کاربری شد ما اجازه نداریم نسق های زراعی را برای صدور مجوز تغییر کاربری خرد کنیم.

نیازی افزود: کل خاک کلاس یک ما چهار میلیون هکتاراست که باید غذای ۸۰ میلیون نفر را حفظ کند و چاره‌ای جز صیانت از اراضی کشاورزی نداریم.

معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: جهاد کشاورزی برای توسعه طرح‌های اشتغالزایی سایر بخش‌ها مخالفتی ندارد و تمام تلاش کمیسیون‌های همکاری را با سایر بخش‌ها برای صیانت از اراضی کشاورزی دارد.

در این جلسه مقرر شد در ارتباط با اسناد مشاعی اراضی باغی و همچنین چگونگی صدور مجوز اتاق کارگری برای اراضی یاد شده توسط سازمان امور اراضی کشور تدابیری اندیشیده شود.

کد مطلب 4974011

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه