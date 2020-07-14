۸۰ درصد مصوبات کمیسیون تبصره یک در خصوص احداث اتاقک کارگری است

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی ظهر سه شنبه در جلسه تبصره یک ماده یک اراضی کشاورزی استان که با حضور فرخ زاد معاون امور عمرانی استانداری قزوین و فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین برگزار شد، اظهار کرد: همچنین نزدیک به ۷۵ درصد تغییر کاربری‌های غیر مجاز در خارج از محدوده و در داخل حریم شهرها و همچنین خارج از طرح هادی روستاها است.

وی افزود: جهاد کشاورزی به عنوان حافظ زمین‌های کشاورزی می‌بایست این محدوده‌ها را در اختیار داشته باشد تا امکان کنترل تغییر کاربری‌های مجاز و غیر مجاز تشخیص داده شود.

نیازی تصریح کرد: اجرای کلیه احکام ناشی از تغییر کاربری غیر مجاز در یک برنامه چند ماهه صورت می‌پذیرد.

وی یادآور شد: بر اساس حکم دستگاه قضائی بایستی احکام تغییر کاربری‌های غیر مجاز اجرایی شود.

معاون حفظ کاربر ی و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور با بیان اینکه؛ رعایت قانون در تغییر کاربری باید اصل باشد گفت: اگر قانون جلوگیری از تغییر کاربری مانع از تغییر کاربری شد ما اجازه نداریم نسق های زراعی را برای صدور مجوز تغییر کاربری خرد کنیم.

نیازی افزود: کل خاک کلاس یک ما چهار میلیون هکتاراست که باید غذای ۸۰ میلیون نفر را حفظ کند و چاره‌ای جز صیانت از اراضی کشاورزی نداریم.

معاون حفظ کاربری و یکپارچه سازی اراضی سازمان امور اراضی کشور یادآور شد: جهاد کشاورزی برای توسعه طرح‌های اشتغالزایی سایر بخش‌ها مخالفتی ندارد و تمام تلاش کمیسیون‌های همکاری را با سایر بخش‌ها برای صیانت از اراضی کشاورزی دارد.

در این جلسه مقرر شد در ارتباط با اسناد مشاعی اراضی باغی و همچنین چگونگی صدور مجوز اتاق کارگری برای اراضی یاد شده توسط سازمان امور اراضی کشور تدابیری اندیشیده شود.