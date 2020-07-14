به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، سقف‌های جدید نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین شد.

بر اساس این گزارش شورای پول و اعتبار در یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه مورخ ۱۳۹۹.۴.۲۴ به ریاست دکتر همتی، در راستای دستیابی به هدف حفظ ارزش پول ملی با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص افزایش تنوع سپرده‌های بانکی موافقت کرد.

علاوه بر این، شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری را به شرح زیر تعیین کرد:



سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت عادی: ۱۰ درصد



سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه سه ماهه: ۱۲ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ویژه شش ماهه: ۱۴ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال: ۱۶ درصد

سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال: ۱۸ درصد

