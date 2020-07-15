۴۶ طرح اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

اقبال عباسی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۶ طرح اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری اجرا میشود، اظهار داشت: این طرحها نیازمند اعتبار دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.
وی بیان کرد: با اجرای این طرحها شاهد توسعه زیر ساختها در سطح استان خواهیم بود.
استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: جذب سرمایه گذار در این استان از مهمترین اولویتهای مسئولان برای توسعه استان است.
وی تاکید کرد: توسعه چهارمحال و بختیاری با ورود سرمایه گذار و بهره گیری از توان بخش خصوصی محقق میشود.
وی ادامه داد: ورود راه آهن چهارمحال و بختیاری زمینه ساز افزایش سرمایه گذاری در این استان است.
استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دولت به دنبال اجرای این پروژه است.
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