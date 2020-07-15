  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۱:۳۸

دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صمت:

صنوفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمپ می‌شوند

صنوفی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت نکنند پلمپ می‌شوند

رییس مرکز اصناف و بازرگانان گفت: برای حفظ سلامتی مردم ، ناگزیر به تشدید و گسترش نظارت همگانی و تخصصی بر دستورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، جمشید گلپور، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با تقدیر از همراهی جامعه صنفی کشور، افزود: صاحبان کسب و کار و صنوف با جمعیت چند میلیونی در همراهی با اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی، بیش از پیش اهتمام ورزند و این همراهی در گام اول برای سلامتی خود و خانواده و در گام دوم سلامتی سایر مردم مؤثر است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت از نحوه اعمال قانون با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای حفظ سلامت مردم تاکید کرد و گفت: در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا توسط اصناف و خدمات دهندگان غیر دولتی، پلمپ و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط برخورد می‌شود که نظارت و مسئولیت پیگیری بر عهده اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌ها است.

کد مطلب 4974553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه