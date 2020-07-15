به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، جمشید گلپور، دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور با تقدیر از همراهی جامعه صنفی کشور، افزود: صاحبان کسب و کار و صنوف با جمعیت چند میلیونی در همراهی با اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی، بیش از پیش اهتمام ورزند و این همراهی در گام اول برای سلامتی خود و خانواده و در گام دوم سلامتی سایر مردم مؤثر است.

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت از نحوه اعمال قانون با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و همکاری قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای حفظ سلامت مردم تاکید کرد و گفت: در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل اخیر ستاد ملی مدیریت کرونا توسط اصناف و خدمات دهندگان غیر دولتی، پلمپ و مطابق قوانین، مقررات و ضوابط برخورد می‌شود که نظارت و مسئولیت پیگیری بر عهده اتحادیه‌های صنفی شهرستان‌ها است.