تغییرات کم سابقه در نیمکت چند تیم لیگ برتری/ رفت و آمدهای عجیب

به گزارش خبرنگار مهر، در فاصله هفته بیست و چهارم تا هفته بیست و پنجم لیگ برتر ایران که کمتر از یک هفته می‌شود، تغییرات بی سابقه‌ای روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری رخ داد. سرمربیان تیم‌های گل گهر، پارس جنوبی، ماشین سازی و شاهین شهرداری بوشهر از سمت‌های خود استعفا کردند. این موضوع در کنار استعفای هفته گذشته مجتبی سرآسیابی سرمربی تیم شهرخودرو آمار نگران کننده‌ای را از تغییرات سوال برانگیز سرمربیان بر جای گذاشته است.

با این حال معادلات نیمکت این تیم‌ها ظرف کمتر از سه روز حل شد و سه تیم به صورت قطعی سرمربی خود را شناخته اند.

هومن افاضلی؛ از پارس جنوبی به ماشین سازی

دو استعفای تقریباً همزمان در این هفته، مربوط به هومن افاضلی سرمربی پارس جنوبی و رضا مهاجری سرمربی تیم ماشین سازی بود. افاضلی که با پارس جنوبی شرایط سختی در انتهای جدول داشت، یک روز بعد از استعفایش، راهی تبریز شد و با مسئولان باشگاه ماشین سازی به توافق رسید. به این ترتیب افاضلی تا پایان این فصل هدایت ماشین سازی را به جای مهاجری بر عهده خواهد داشت.

مهدی پاشازاده؛ از سپیدرود به شاهین شهرداری بوشهر

هدایت تیم شاهین شهرداری بوشهر بعد از شروع مجدد لیگ (به خاطر تعطیلی ناشی از کرونا) بر عهده مهرداد کریمیان بود. با این حال کریمیان بعد از شکست سنگین مقابل ذوب آهن از سمتش کناره گیری کرد. انتخاب جانشین کریمیان هم زمان زیادی نبرد و مسئولان باشگاه شاهین، مهدی پاشازاده را به خدمت گرفتند. پاشازاده چند هفته‌ای بود که هدایت تیم سپیدرود رشت را در لیگ دسته اول بر عهده گرفته بود و حضور یکباره اش در تیم شاهین، انتقاد مسئولان تیم سپیدرود و تهدید آنها به شکایت را در پی داشته است.

سهراب بختیاری زاده؛ از تیم جوانان ایران به شهرخودرو

هفته گذشته بود که مجتبی سرآسیابی به دلایل نامشخصی از هدایت تیم شهرخودرو کناره گیری کرد. مسئولان این باشگاه، استفانو کوزین دستیار سرآسیابی را به طور موقت به عنوان سرمربی انتخاب کردند اما شب گذشته در نهایت امضای قرارداد باشگاه با سهراب بختیاری زاده به عنوان سرمربی صورت گرفت. بختیاری زاده یکی از نفراتی بود که در روزهای گذشته از او به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی هدایت تیم جوانان ایران نام برده می‌شد.

مجید جلالی؛ از استعفا تا سکوت مسئولان باشگاه گل گهر

تیم گل گهر با هدایت مجید جلالی، بعد از شروع مجدد لیگ در سه بازی شکست خورد. جلالی بعد از بازی با پیکان استعفا کرد. در حالی که از گزینه‌های مختلفی برای جانشینی جلالی یاد می‌شد اما همه چیز از سوی مسئولان باشگاه گل گهر مسکوت ماند. شب گذشته خبر مخالفت باشگاه گل گهر با کناره گیری جلالی منتشر شد اما مسئولان این باشگاه، همچنان به سکوت خود ادامه داده اند و به صورت رسمی چیزی را اعلام نکرده اند. این اتفاق در حالی رخ داده که گفته می‌شد رضا مهاجری گزینه اصلی جانشینی جلالی بوده است ولی با ابقای جلالی، وضعیت این مربی هم مبهم شده است.

پارس جنوبی در برزخ

تنها تیمی که در انتخاب سرمربی خود به نتیجه نرسیده پارس جنوبی جم است. البته سرعت استعفای هومن افاضلی از تیم پارس و انتخاب تیم جدید آنقدر زیاد بود که شاید پارسی‌ها فکرش را هم نمی‌کردند. پارس روز جمعه با شهرخودرو دیدار دارد و مسئولان این باشگاه امیدوار هستند تا آن مسابقه، برای تیم خود سرمربی جدید پیدا کنند.