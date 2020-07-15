تداوم طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اصغری در آئین آغاز دوباره طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: مطابق بخشنامه وزارت کشور و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از امروز طرح تفکیک از مبدأ پسماندهای شهری با استقرار تجهیزات و حضور آموزشیاران و افراد دوره دیده دوباره شروع می‌شود.

اصغری با اشاره به فعالیت تفکیک‌کنندگان غیرمجاز پسماند شهری و ساماندهی آنها نیز گفت: خواهشمندیم این افراد با حضور در دفتر تفکیک پسماند سازمان، اسم نویسی کنند تا با معرفی به شرکت تفکیک از مبدأ طرف قرارداد با مدیریت پسماند، کارت‌های بهداشتی و کارت مخصوص این شرکت را نیز دریافت کنند.

وی ادامه داد: این شرکت تحت نظارت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز فعالیت می‌کند که با ساماندهی این افراد در سطح شهر، امیدواریم که پروتکل‌های بهداشتی مد نظر وزارت کشور تأمین گردد.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تبریز، درباره مصوبه کارگروه پسماند شهری استان در خصوص تفکیک زباله اظهار داشت: به منظور جلوگیری از هدررفت سرمایه ملی در بحث تفکیک و رعایت پروتکل‌های بهداشتی، طبق نظر شهردار تبریز و کارگروه تفکیک پسماند استان، تصمیم گرفتیم که این طرح را با قدرت ادامه دهیم.

او درباره وضعیت آن دسته از تفکیک‌کنندگان غیرمجاز که از ثبت‌نام در این طرح خودداری می‌کنند، اظهار داشت: در رابطه با افرادی که در این طرح ثبت نام نکنند و به صورت غیرمجاز و غیر بهداشتی به کار تفکیک از مبدأ ادامه دهند، همچنانکه در گذشته برخورد داشتیم، مطابق قانون مدیریت پسماند و بر اساس حکم قضائی برخورد می‌کنیم که البته این برخورد بیشتر در قالب ساماندهی است.

اصغری، با اشاره به نیمه تمام ماندن طرح تفکیک از مبدأ به دلیل شیوع کرونا نیز گفت: در رابطه با مجتمع‌هایی در تبریز که قبلاً طرح تفکیک از مبدأ در آنجا صورت گرفته است و نواقصاتی درآنجا وجود داشته و یا بخاطر شیوع بیماری کرونا، طرح نیمه تعطیل و یا با روش‌های دیگری تفکیک می‌شد، سازمان مدیریت پسماند آمادگی برگزاری جلسات آموزشی و معرفی به شرکت طرف قرارداد را دارد.

او ادامه داد: نواقصات و مشکلات اوایل کار را پیش بینی کردیم، اما مسائل اجتماعی، سیاسی، امنیتی و بهداشتی را نیز رعایت می‌کنیم تا با شرایط تعریف شده توسط کارشناسان طرح تفکیک از مبدأ را انجام دهیم.

مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند در پایان خاطرنشان کرد: آمادگی داریم که در تمام مجتمع‌های مسکونی و تمام نقاطی که به صورت هیئت امنایی اداره می‌شوند، این طرح را با مشارکت آنها اجرا کنیم.

وی تأکید کرد: هیچ طرحی در شهر بدون مشارکت شهروندان و اصحاب رسانه به سرانجام نمی‌رسد و طرح تفکیک از مبدا یا دیگر طرح‌های شهرداری شاخص اصلی که دارد همکاری و مشارکت شهروندان و اصحاب رسانه است که تلاش داریم طرح تفکیک از مبدا را پس از شیوع بیماری کرونا، دوباره آغار کنیم.