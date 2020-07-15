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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۶:۱۶

جذب ایده در حوزه هوشمندسازی خودرو در کارخانه نوآوری

جذب ایده در حوزه هوشمندسازی خودرو در کارخانه نوآوری

کارخانه نوآوری اقدام به فراخوانی در راستای جذب ایده-تیم استارت آپی در حوزه هوشمند سازی خودرو کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نوآوران و فناوران می‌توانند ایده‌های خود را در حوزه هوشمندسازی خودرو به مرکز نوآوری کارینو در کارخانه آزادی ارسال کنند.

طی این فراخوان اگر تیم‌ یا ایده‌ای در حوزه های «ایمنی و امنیت »، «تجربه کاربری برای راننده و سرنشین»، «آلایندگی و مصرف سوخت»، «داده‌کاوی و هوش مصنوعی اکوسیستم»، « تعمیر و نگهداری»، «مدل‌های مالکیت و کاربری»، «زیرساختی اکوسیستم»، «بومی‌سازی فناوری، ارزان‌سازی و فرآیندهای ساخت» دارد می تواند ایده خود را در سایت کارخانه آزادی ثبت و پس از گذراندن دوره‌های شکل دهی و اخذ حمایتهای مالی، آن را به کسب و کار برای خود تبدیل کند.

کد مطلب 4974797

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