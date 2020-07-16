اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح روشنایی پل آدینان سقز تامین شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدراشد مدرس گرجی شامگاه چهارشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان سقز با بیان اینکه روشنایی پل آدینان سقز با هزینه ۲۶ میلیارد ریالی انجام می‌شود، اظهار داشت: همچنین ۲۰ میلیارد ریال برای تعریض راه سقز - مریوان و افزایش ایمنی پل‌های این مسیر اختصاص یافته است.

وی افزود: انجام روکش این مسیر و نوسازی ماشین آلات، در دستور کار و بخشی از روکش آسفالت مسیر سقز - بانه نیز انجام شده است و اختصاص مصالح برای ایجاد پل جهت مسیر سخت گذر گردنه میرگه نقشینه - شیخ چوپان نیز انجام می‌شود.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان خواستار اختصاص اعتبارات بیشتر شهرستانی به حوزه راه شد و با اشاره به تلاش‌ها جهت جذب اعتبارات ملی، ادامه داد: به تازگی ۵۰ میلیارد تومان مازاد بر اعتبارات ابلاغی از وزارتخانه، اعتبارات جذب شده است.

فرماندار شهرستان سقز نیز در این دیدار با اشاره به وسعت شهرستان و پایین بودن میزان برخورداری روستاها نسبت به استان از راه دسترسی مناسب و آسفالت بر ضرورت تسطیح و رگلاژ و آسفالت راه‌ها تاکید کرد و یادآور شد: میزان برخورداری بخش‌های سرشیو و امام از راه آسفالته روستایی کمتر از میانگین استانی است و باید ارتقا پیدا کند.

محمدیان معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری سقز هم با اشاره به مستهلک بودن ماشین آلات راه سازی و برفروبی، خواستار توجه به عدالت در توزیع خودرو، حذف نقاط حادثه خیز مسیر سقز تا پل آدینان شد.

سرهنگ خالد رحمان پناه، رئیس پلیس راه سقز هم با تشکر از اقدامات اداره راهداری سقز برای رفع نواقص جاده‌ای در راستای کاهش تصادفات، بیان کرد: با وجود کاهش تصادفات جاده‌ای در سال‌های اخیر، دو راهی تکاب و جاده بوکان کماکان از مسیرهای حادثه خیز هستند.

رشیدی رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سقز هم با اشاره به خسارت‌های وارد شده توسط معدن داران، گفت: میزان خسارت در مسیرهای ترجان، گلتپه و مریوان برآورد شده است و بهره برداران معادن باید در ترمیم مسیرهای آسفالته که به واسطه حمل معادن تخریب شده است، مشارکت کنند.