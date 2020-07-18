مسئولیت سنگینی به دوش «ملایی» افتاد/ همه به ورزش همگانی کمک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی روز چهارشنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد و افشین ملایی با رای اکثریت مجمع برای چهار سال ریاست این فدراسیون را برعهده گرفت. رضا شجیع یکی از کاندیداهای انتخابات همگانی بود که به نفع ملایی کنار کشید.

رضا شجیع در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کنارگیری از انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی گفت: معتقدم ورزش همگانی نیازمند مشارکت همگانی و کار گروهی است و یک نفر به عنوان رئیس به تنهایی نمی تواند موفق شود. بر اساس ارزیابی هایی که انجام دادم ملایی را فردی شایسته برای ریاست فدراسیون تشخیص دادم و ترجیح دادم به نفع او از انتخابات کناره گیری کنم.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون همگانی ادامه داد: تصمیم درستی گرفتم و اعتماد مجمع به ملایی و انتخاب او برای ریاست فدراسیون ورزش همگانی بر تصمیم من صحه گذاشت. مسئولیت سنگینی بر دوش ملایی است و او باید بتواند مسیری را در پیش گیرد که مردم آثار همگانی ورزش را در زندگی شان حس کنند. ورزش همگانی مهمترین عامل کلیدی تأثیرگذار بر سلامت عمومی مردم و عامل پیشگیری از بیماری های غیرواگیر است و از این منظر ورزشی راهبردی برای نظام جمهوری اسلامی ایران بویژه در گام دوم انقلاب محسوب می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که در ورزش همگانی دغدغه دارند باید به ملایی کمک کنند و این کمک دسته جمعی می تواند رمز موفقیت فدراسیون ورزش های همگانی باشد.

شجیع در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا در ادامه در فدراسیون حضور دارد یا خیر گفت: این تصمیم رئیس فدراسیون و حق او است که تیم کاری اش را انتخاب کند.

شجیع در پایان گفت: بارها تاکید کرده ام و الان نیز اشاره می کنم. مجدآرا (رئیس پیشین فدراسیون ورزش های همگانی) طی ۸ سال گذشته حداکثر تلاش و زحمات خود را در این فدراسیون انجام داد و نقش ماندگاری در ورزش همگانی داشت که نمی توان آن را فراموش کرد. معتقدم ورزش همگانی مسیر پرافتخار خود را با قدرت و سرعت بیشتری طی خواهد کرد.