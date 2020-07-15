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۲۵ تیر ۱۳۹۹، ۱۸:۴۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان:

تعداد مبتلایان به کرونا در زنجان از ۲۳۰۰ نفر گذشت

تعداد مبتلایان به کرونا در زنجان از ۲۳۰۰ نفر گذشت

زنجان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان گفت: از ابتدای شیوع بیماری کرونا در استان زنجان، ۲ هزار و ۳۲۸ نفر به این بیماری مبتلا شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز قزلباش با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته ۴۰ نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده، گفت: در مجموع تاکنون تست کرونای ۲ هزار و ۳۲۸ نفر بر اساس یافته‌های آزمایشگاهی مثبت اعلام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان افزود: ۶۴۸ نفر به علت ابتلاء به ویروس کرونا در مراکز درمانی بستری هستند.

قزلباش با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته چهار نفر در استان زنجان بر اثر ابتلا به بیماری کرونا جان باختند، گفت: در مجموع تاکنون ۲۲۹ نفر به علت ابتلاء به این ویروس در استان جان خود را از دست داده‌اند.

وی با بیان اینکه طی ۲۴ ساعت گذشته ۹۲ نفر از بیماران مبتلا به کرونا بهبود یافته اند، افزود: از مجموع بیماران مبتلا به این ویروس هم تا به امروز یک‌هزار و ۹۱۵ نفر با بهبودی کامل از بیمارستان ترخیص شده‌اند.

قزلباش گفت: تاکنون ۷ هزار و ۱۳۷ نفر به‌دلیل مشکوک بودن به این ویروس در مراکز درمانی استان نمونه‌برداری و بستری شده‌اند.

کد مطلب 4975160

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    نظرات

    • IR ۱۸:۴۹ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۵
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      سلام خداقوت. خسته نباشید.
    • IR ۰۰:۱۲ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۶
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      انشاالله با تلاش پرسنل درمانی وکمک مردم استان عزیز ما به وضعیت سفید برسد. باتشکر از تمام تلاش پزشکان وپرستاران محترم.

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