چهل و سومین دوره مسابقات قرآن کریم در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل کوهساریان عصر چهارشنبه در حاشیه مسابقات قرآنی در جمع خبرنگاران اظهارکرد: چهل و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در گلستان به صورت منطقه ای در دو ناحیه شرق (آزادشهر، گنبدکاووس، مینودشت و علی آبادکتول) و غرب (گرگان، کردکوی، بندرگز و آق قلا) آغاز به کار کرد.

وی افزود: امروز متسابقین و شرکت کنندگان منطقه غرب به رقابت پرداخته که این آیین در آستان امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار شد.

کوهساریان ادامه داد: در این دوره از مسابقات ۹۳ نفر از برادران و ۲۵۹ از خواهران در رشته های ترتیل، قرائت، حفظ پنج، ۱۰، ۲۰ و حفظ کل و اذان و دعاخوانی به رقابت می پردازند و نفرات برتر به مرحله استانی راه می یابند.

وی تأکید کرد: با توجه به شرایط قرمز کرونا این دوره از مسابقات با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و تحویل بسته های بهداشتی اعم از مواد ضدعفونی کننده، ماسک و دستکش برای متسابقین انجام شد.

کوهساریان تصریح کرد: جهت جلوگیری از تجمع برای رشته های خاص زمانبندی صورت گرفت و حضور مردم به دلیل کرونا ممنوع بود و فقط متسابقین و داوران در این مراسم شرکت داشتند.

طبق گفته وی مجموعاً در گلستان در رشته های مختلف ۶۵۷ نفر از متسابقین برادر و خواهر به رقابت خواهند پرداخت.

کوهساریان گفت: در این دوره به دلیل کیفی گرایی و پرهیز از هزینه ها مسابقات به صورت منطقه ای برگزار شد.