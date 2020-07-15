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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۲:۰۵

توئیتر از هک احتمالی صفحات برخی افراد سرشناس خبر داد

توئیتر از هک احتمالی صفحات برخی افراد سرشناس خبر داد

شبکه توئیتر از بررسی اطلاعات درباره هک احتمالی صفحات برخی افراد سرشناس و صدور بیانیه قریب الوقوع در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه اجتماعی توئیتر از هک احتمالی صفحات شماری از شخصیت های مشهور خبر داد.

توئیتر اعلام کرد که مشغول بررسی اطلاعات در این خصوص است و بزودی بیانیه ای در این باره صادر خواهد کرد.

گفته می شود که صفحات افرادی همچون «بیل گیتس» مدیرعامل مایکروسافت، «جف بزوس» مالک آمازون، «ایلان ماسک» موسس تسلا و «مایکل بلومبرگ» تاجر و سیاستمدار آمریکایی و شرکت‌هایی نظیر اپل و اوبر مورد هک قرار گرفته است.

از صفحه «جو بایدن» نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هم به عنوان یکی دیگر از صفحات هک شده در توئیتر یاد شده است.

صفحه «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور سابق آمریکا نیز جزو صفحات هک شده در توییتر است.

پیام‌هایی مرتبط با «بیت‌کوین»، از سوی هکرها در صفحات مورد هک منتشر شده است.

کد مطلب 4975313

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