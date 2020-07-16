دیپلمات روس بر حفظ برجام با اتحاد مشارکت کنندگان آن تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین المللی مستقر در وین پایتخت اتریش بر حفظ توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام با اتحاد شرکت کنندگان آن تاکید کرد.

«میخائیل اولیانوف» در پیامی توئیتری گفت که مشارکت کنندگان برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) باید این توافق را حفظ کنند.

این دیپلمات روس در واکنش به یادداشت اخیر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در صفحه توئیتر خود نوشت: مخالفان توافق هسته‌ای ایران می‌پرسند که آیا برجام تا پایان سال جاری دوام می‌آورد. پاسخ به این سوال علیرغم همه مشکلات «بله» است، اگر مشارکت‌کنندگان آن در تلاش برای حفظ این توافق متحد باشند.

«جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به مناسبت فرا رسیدن پنجمین سالگرد حصول برجام، در یادداشتی که در «پراجکت سیندیکیت» منتشر شد، گفته بود که اگر برجام فروبپاشد، هیچ توافق جامع یا جایگزینی برای آن وجود ندارد.

وی در عین حال ادعا کرد: بدون این توافق، ایران تاکنون به سلاح هسته‌ای دست یافته و بی‌ثباتی دیگری را به منطقه افزوده بود.

با این حال، وی هشدار داد که امروز، حفظ برجام به ۲ دلیل واجب است: نخست آنکه ۱۲ سال طول کشید که ایران و جامعه بین‌المللی برای حل اختلافاتشان پل بزنند و دیگر آنکه اگر برجام فروبپاشد، هیچ توافق جامع یا جایگزینی برای آن وجود ندارد.

بورل در بخشی از یادداشت خود مدعی شد: اگرچه بازگشت تحریم‌های آمریکا، آشکارا تاثیری منفی بر اقتصاد ایران و مردمش داشت، این کشور برای ۱۴ ماه دیگر به تعهداتش ادامه داد؛ حال آنکه بار دیگر غنی سازی اورانیوم را به سطح نگران‌کننده‌ای افزایش داده است. به این ترتیب، برجام بیش از پیش دچار نقصان شده و نگرانی‌های گذشته در حال بازگشت است.

با این حال، وی اذعان کرد که اگرچه ایران باید به نوبه خود به تعهدات برجامی باز گردد؛ اما باید از مزایای اقتصادی آن نیز بهرمند شود.

بورل همچنین مدعی شد که اتحادیه اروپا در راستای کاهش شکاف‌ها و حل اختلافات، تلاش‌های خود را بیشتر خواهد کرد.

نهایت آنکه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: چنانچه موفق به حفظ برجام شده و اجرای کامل آن را تضمین کنیم، این توافق به سنگ بنای پرداختن به دیگر دغدغه‌های مشترک از جمله مسائل مرتبط با امنیت منطقه‌ای، بدل خواهد شد.