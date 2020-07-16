۲۰ پروژه آب و برق هرمزگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ۲۰ پروژه آب و برق استان هرمزگان با اعتبار ۲،۶۶۷ میلیارد تومان پیش از ظهر پنجشنبه با حضور ویدئوکنفرانسی رییس جمهور و وزیر نیرو به بهرهبرداری رسید.
برخی از این پروژهها شامل سامانه نمک زدایی «آب شیرین کن» بندرعباس با ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب، افزایش توان واحد بخار نیروگاه بندرعباس به ظرفیت ۱۱۵ مگاوات و واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به ظرفیت ۱۷۰ مگاوات، آبرسانی به شهرستان بشاگرد، ۷ پروژه توزیع و انتقال نیروی برق، ۷ پروژه توزیع شبکه فشار ضعیف، طرح تامین و انتقال آب به شبکه گلخانه «شمیل» و سه هزار هکتار از شبکه دشت «میناب» و شبکه ۵۰۰ هکتاری گلخانه شمیل و نیز طرح تامین و انتقال آب شهرک صنعتی میناب (فیروز) است.
این پروژهها که در طول سالهای ۹۱ تا ۹۸ عملیات اجرایی آنها آغاز شده، در مجموع ۲,۶۶۷ میلیارد تومان هزینه دربرداشتهاند؛ از این مجموع، ۲۱۳۰ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان توسط بخش خصوصی و مابقی از منابع دولتی هزینه شده است.
سامانه نمک زدایی (آب شیرینکن) بندرعباس نیز به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب با هدف تامین کمبود آب شهرستان بندرعباس اجرا شده که ۹۰ هزار نفر را در شهرستانهای خمیر و بندرعباس زیر پوشش قرار میدهد.
طرح تولید نیروی برق استان هرمزگان شامل افزایش توان واحد بخار نیروگاه بندرعباس به ظرفیت ۱۱۵ مگاوات و واحد شماره یک نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به ظرفیت ۱۷۰ مگاوات با هدف صرفهجویی در مصرف سوخت و ارتقای ظرفیت نیروگاههای حرارتی در جزیره قشم به بهرهبرداری میرسند.
در طرح آبرسانی به بشاگرد یک باب ایستگاه پمپاژ با یک پمپ به ظرفیت ۶۰ لیتر در ثانیه، یک باب مخزن به ظرفیت مجموع ۵۹ هزار مترمکعب، ۸۱ کیلومتر خطوط انتقال آب و دو پکیج موقت تصفیه آب با هدف تامین آب به میزان ۳۰ لیتر در ثانیه برای شهر سردشت با جمعیت ۱۲۳۹ نفر و ۸ روستا با جمعیت ۸۷۳۹ نفر نصب و راهاندازی شده است.
۷ پروژه توزیع و انتقال نیروی برق استان هرمزگان هم شامل ۸۲ کیلومتر مدار، توسعه ۲ فیدر و ۳ پست با مجموع ظرفیت ۲۰۵ مگاولت آمپر با هدف افزایش ظرفیت شبکه، بهبود ولتاژ و پایدار شبکه انتقال تامین برق صنایع و واحدهای خدماتی و تولیدی خرد منطقه و کاهش بار پستهای فوق توزیع ناحیه اجرا شده است.
در پروژههای توزیع هم ۲۰۷ هزار و ۴۰۳ متر شبکه فشار ضعیف هوایی، ۳۶ هزار و ۲۰۲ متر شبکه فشار ضعیف زمینی، ۳۴۵ دستگاه پست هوایی و ۵۵ دستگاه پست زمینی احداث و راهاندازی شده است.
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