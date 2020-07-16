آیا تصرف در وصیت میت جایز است؟

به گزارش خبرنگار مهر، شاید شما هم تجربه‌ای در این زمینه داشته باشید که میت وصیتی می‌کند که بخشی از اموالش را در امری خیر و آن هم به تدریج صرف کنند. با توجه به وضعیت تورمی اقتصاد کشور ممکن است که این فکر به ذهن شما خطور کند که آیا می‌توانیم از ماترک میت چیزی خریداری کرده و سپس از ثمرات آن خیرات کنیم یا خیر؟ این موضوع با عنوان تصرف در وصیت میت مورد بررسی فقه شیعه قرار گرفته است از همین رو فتوای برخی از مراجع عظام تقلید در این زمینه را می‌آوریم:

سوال:

۱- اگر کسی بگوید بعد از فوتم یک سوم اموالم را به تدریج خیرات کنید، آیا می‌توانیم بعد فوت او با آن پول آپارتمانی را خریداری کنیم تا ارزش پول او کم نشود و از اجاره آن خیرات داد؟

۲- اگر این پول را تبدیل به سکه کنیم به‌جای اینکه در بانک بگذاریم و کم کم در خیرات مصرف کنیم چه حکمی دارد؟

پاسخ:

آیت الله خامنه‌ای: جایز نیست؛ مگر اینکه یقین پیدا کنید وصیت او شامل فرض مذکور هم بشود.

آیت الله مکارم شیرازی:

۱- چون وصیت به اجاره نکرده این کار جایز نیست.

۲- اگر این کار به مصلحت امور خیری که قصد دارند اموال میت را در آن هزینه کنند باشد مانعی ندارد.