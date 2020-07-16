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۲۶ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۵۲

بعد از حمله به توئیتر، دایرکت اینستاگرام هم مختل شد

بعد از حمله به توئیتر، دایرکت اینستاگرام هم مختل شد

کاربران اینستاگرام می‌گویند در ساعت‌های اخیر امکان ارسال دایرکت برای دیگر کاربران را از دست داده‌اند. این حادثه بعد از حمله هکری به چهره‌های مشهور توئیتر بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشیا تودی، هزاران کاربر شبکه اجتماعی اینستاگرام با حضور در شبکه‌های اجتماعی از اختلال در دایرکت اینستاگرام اظهار نارضایتی کرده‌اند. آنها با استفاده از هشتگ هایی مانند instagramdown در این مورد در توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی می‌کنند.

برخی کاربران برای حل مشکل برنامه اینستاگرام را از روی گوشی‌های خود پاک کرده و سپس دوباره نصب کرده‌اند. اما این کار هم مشکل یادشده را برطرف نکرده و دسترسی به دایرکت اینستاگرام کماکان ناممکن باقی مانده است.

هنوز مشخص نیست این مشکل سراسری است یا تنها بخشی از کاربران اینستاگرام با مشکل مذکور مواجه هستند. فیس‌بوک به عنوان شرکت مالک اینستاگرام هنوز در این زمینه موضع گیری و اطلاع رسانی نکرده است.

کد مطلب 4975533

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