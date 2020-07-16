به گزارش خبرنگار مهر سید عباس موسوی ظهر پنجشنبه در جلسه‌ای که با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار اردبیل برگزار شد از بررسی تمام پروژه‌های اولویت دار استان و تلاش در تکمیل و شتاب بیشتر این پروژه‌ها خبر داد و عنوان کرد: یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران برقراری رابطه متوازن با کشورهای منطقه مخصوصاً کشورهای همسایه برای رشد اقتصادی و رسیدن به جهش تولید است.

وی مراودات بین المللی را عامل مهمی در خنثی کردن نقش تحریم‌ها در اقتصاد کشور دانست و افزود: هر اندازه ملت‌ها به هم نزدیک شوند می‌توانند دست مستکبرین را از منطقه دور کرده و با حفظ استقلال به انجام مراودات و رشد اقتصادی کشورشان بپردازند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کشور نگاه آرمانی و تلاش برای ارتقای جایگاه در مسائل کشور را از اولویت‌های مسئولین دانست و گفت: دلیل دشمنی‌های مستکبرین و آمریکا نفوذ کشور ایران در منطقه است و این امر نشان دهنده موفقیت کشور در ایجاد ارتباط متوازن با کشورهای منطقه و همسایه است.

موسوی تصریح کرد: استان‌های مرزی در امر مراودات با کشورهای همسایه از اهمیت خاصی برخوردار هستند و استان اردبیل نیز به دلیل داشتن طولانی‌ترین مرز مشترک با کشور آذربایجان بار اصلی شرایط اقتصادی فعلی را بر دوش دارد.

وی اقتصاد بدون نفت و کار با همسایگان را جزو اهداف اصلی کشور دانست و گفت: خروج از اقتصاد نفتی با اتکا به بخش‌های خصوصی و دولتی و استفاده از تمامی پتانسیل‌های موجود در کشور امکان پذیر است و طبق بررسی‌ها شاهد آن بودیم که بخش خصوصی در استان اردبیل با انگیزه مضاعف در حال فعالیت است و بازوی وزارت امور خارجه در بحث مراودات با همسایگان خواهند بود.

کشور نیازمند مسئولان دغدغه مند است

در ادامه این جلسه آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل با بیان اینکه امروز کشور نیازمند مسئولانی با نیات پاک و دغدغه مند نسبت به کشور است، عنوان کرد: استقلال کشور یکی از نعماتی است که خداوند متعال در سایه انقلاب اسلامی به کشورمان اعطا فرموده و این استقلال باید در راستای پیشرفت کشور مورد توجه مسئولین قرار گیرد.

وی افزود: ایثار و جانفشانی‌های شهدا باعث شده که مردم در تصمیمات کشور مشارکت داشته باشند در صورتیکه در زمان طاغوت کشور از استقلال برخوردار نبود و در اثر حاکمیت حاکمان نالایق بسیاری از دستاوردهای دوران صفویه نیز از دست رفته است.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل جعل دین را بدترین نوع تصرف دانست و گفت: حاکمیت باید به اذن خداوند باشد و لذا ملت‌ها باید با انتخاب حکام الهی از چنگ مستکبران رهایی یافته و به استقلال برسند.

آیت الله عاملی بدترین هزینه را تخدیش چهره نظام در اثر تصمیم گیری های غلط در عرصه بین المللی دانست و گفت: همه باید همکاری کنند تا جایگاه ویژه کشورمان در عرصه بین المللی در رابطه با مراودات جهانی حفظ شود.

وی افزود: از جهت دیپلماسی عمومی همه وظیفه داریم تا دیدگاه کشور آذربایجان نسبت به کشورمان تغییر پیدا نکند چرا که دشمنان در تلاش هستند با خدشه دار کردن چهره کشورمان باعث قطع ارتباط ایران با همسایگان و کشورهای منطقه شوند.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل از تأسیس شهرک صنعتی مشترک با کشور آذربایجان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه استان اردبیل بیشترین مرز را با آذربایجان دارد لذا وزارت امور خارجه می‌تواند در جهت تقویت مراودات با کشور آذربایجان و افزایش فعالیت‌های اقتصادی گام‌های خوبی بردارد.

اکبر بهنام جو استاندار اردبیل نیز در پایان جلسه حضور سخنگوی وزارت امور خارجه در استان را زمینه ساز شتاب در فعالیت‌های اقتصادی استان دانست و گفت: با بررسی مرزهای مشترک استان با کشور آذربایجان ظرفیت‌های اردبیل در راستای انجام مراودات با این کشور احصا خواهد شد و خواستاریم وزارت امور خارجه به ایجاد شهرک صنعتی مشترک با کشور آذربایجان توجه ویژه ای داشته باشد.