درگیری میان نیروهای مرزبانی افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، فرید دهقان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کنر افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد: بر اثر درگیری میان نیروهای مسلح افغانستان و پاکستان در منطقه مرزی «نواپاس» واقع در شهرستان «سرکانو» و بخش‌هایی از شهرستان «مروره» ۴ غیرنظامی افغان کشته شدند.

فرماندهی پلیس ولایت کنر افغانستان در این خصوص گفت: درگیری در پی شلیک موشک توسط نظامیان پاکستانی به پاسگاه‌های مرزی افغانستان در شهرستان‌های «سرکانو» و «مروره» آغاز شد و سپس نیروهای امنیتی افغانستان هم به آن پاسخ دادند.

براساس اعلام فرید دهقان، در پی شلیک موشک از سوی نظامیان پاکستانی به شهرستان‌های «سرکانو» و «اسدآباد» ولایت کنر، ۴ غیرنظامی جان باخته و ۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این در حالیست که مقام‌های پاکستانی تا کنون در این رابطه اظهارنظری نکرده‌اند.