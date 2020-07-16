درگیری میان نیروهای مرزبانی افغانستان و پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، فرید دهقان سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت کنر افغانستان امروز پنجشنبه اعلام کرد: بر اثر درگیری میان نیروهای مسلح افغانستان و پاکستان در منطقه مرزی «نواپاس» واقع در شهرستان «سرکانو» و بخشهایی از شهرستان «مروره» ۴ غیرنظامی افغان کشته شدند.
فرماندهی پلیس ولایت کنر افغانستان در این خصوص گفت: درگیری در پی شلیک موشک توسط نظامیان پاکستانی به پاسگاههای مرزی افغانستان در شهرستانهای «سرکانو» و «مروره» آغاز شد و سپس نیروهای امنیتی افغانستان هم به آن پاسخ دادند.
براساس اعلام فرید دهقان، در پی شلیک موشک از سوی نظامیان پاکستانی به شهرستانهای «سرکانو» و «اسدآباد» ولایت کنر، ۴ غیرنظامی جان باخته و ۹ نفر دیگر نیز زخمی شدند.
این در حالیست که مقامهای پاکستانی تا کنون در این رابطه اظهارنظری نکردهاند.
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