محمدرضا رضایی‌بنا در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۵۵ مورد بستری جدید به علت ابتلاء به ویروس کرونا در استان اردبیل گزارش شده است.

وی با اشاره به این‌که تعداد کل بستری‌های مبتلا به کرونا در استان اردبیل ۲۸۴ نفر است، افزود: از این تعداد ۵۰ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری هستند و ۴۰ مورد ترخیص و ۵ مورد فوتی طی ۲۴ ساعت گذشته در مراکز درمانی استان ثبت شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تصریح کرد: خوشبختانه استفاده از ماسک نسبت به چند روز گذشته در سطح استان بیشتر شده اما استفاده از آن برای تمامی هم استانی‌ها لازم و ضروری است و مهار این ویروس خطرناک جز با مشارکت عمومی میسر نخواهد بود.

رضایی بنا اظهار کرد: با توجه به اینکه بیماری همچنان با شتاب هرچه بیشتر در حال شیوع است از مردم خواستاریم تا برای کارهای غیر ضروری از منزل بیرون نیایند و همچنین از حضور در مراکز پر تجمع و محیط‌های مسقف پر جمعیت خودداری کرده و همچون روزهای نخست شیوع این بیماری، خود را ملزم به استفاده از ماسک و مواد ضد عفونی و رعایت فاصله مناسب با نمایند.