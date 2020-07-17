زدن ماسک چقدر در پیشگیری از کرونا موثر است

به گزارش خبرگزاری مهر، در جدیدترین دستورالعمل توصیه شده از سوی سازمان جهانی بهداشت نیز بر استفاده از ماسک برای تمام افراد در مکانهای عمومی به ویژه در مکانهای پر ازدحام تاکید شده است. حال سوالی که مطرح میشود این است که ماسکها تا چه میزان میتوانند جلوی انتشار ویروس را بگیرند و تا چه حد موثر هستند؟
دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، در همین ارتباط، نکاتی را متذکر شده است.
نتایج یک مطالعه در هنگ کنگ نشان داد که میزان انتقال ویروس کرونای جدید از طریق قطرات تنفسی و یا ذرات هوابرد در هنگام استفاده از ماسکهای پزشکی ۷۵ درصد کاهش مییابد.
نتایج مطالعه دیگر نشان میدهد که در صورت استفاده صحیح از ماسکهای پزشکی تا ۱۰۰ درصد امکان انتشار ویروس از ناحیه تنفسی افراد کم میشود و اگر در مکانهای عمومی ۸۰ درصد افراد از ماسک استفاده کنند، امکان انتقال ویروس وجود نخواهد داشت.
به هر حال اطلاعات موجود در این زمینه هنوز کامل نیست و اعداد و ارقام ارایه شده در خصوص تاثیر ماسک بر میزان انتقال قابل استناد نیست. بعضی مطالب غیر مستند منتشر شده در فضای مجازی تلاش کردهاند اثرات استفاده از ماسک را کمی سازی کنند مثلاً گفته شده است: اگر فرد سالمی ماسک بپوشد و با فرد ناقل که ماسک نپوشیده در تماس باشد احتمال انتقال ۷۰ درصد است، یا اگر فرد سالم ماسک نپوشد و یا یک فرد ناقل که ماسک پوشیده در تماس باشد امکان انتقال ۵ درصد خواهد بود و در صورتی که هر دو ماسک بپوشند امکان انتقال ویروس ۱.۵ درصد است. اما، طبق شواهد موجود، مرکز پیشگیری و کنترل بیماریهای امریکا کمی سازی اثرات پوشیدن ماسک را تأیید نکرده و آن را «نسبتا اشتباه» نامیده است و در حال حاضر چنین اطلاعاتی در دسترس نیست.
برخی از مطالعات همچون موارد بالا در مورد اثربخشی استفاده از ماسک انجام شده است، اما هیچکدام شواهد کافی برای اثبات چنین ادعاهایی را ارایه نمیدهند. تاکنون هیچیک از مقامات بهداشتی نیز از این ادعاها حمایت نکردهاند. سازمان جهانی بهداشت نیز اظهار داشته که پوشیدن ماسک به تنهایی کافی نیست و باید پوشیدن ماسک به همراه شستشوی مکرر و مناسب دست انجام شود. بسیاری از متخصصان حتی در مورد استفاده نامناسب از ماسک مانند دست زدن به آن و عدم شستن دستها قبل و بعد از استفاده از ماسک، ابراز نگرانی کردهاند و میتوانند خطر انتقال ویروس را افزایش دهد.
یافتههای علمی حاکی از اثربخش بودن پوشیدن صحیح ماسک در برابر همه گیری ویروس کرونا است و سازمانهای معتبر بهداشتی همچون سازمان جهانی بهداشت و مرکز پیشگیری و کنترل بیماریها نیز بر این موضوع تاکید دارند و پوشیدن ماسکهای پارچهای خانگی نیز در صورتیکه بر اساس راهنماهای معتبر تهیه و به روش صحیح شستشو و استفاده شود دارای اثر بخشی مطلوب میباشد، اما اطلاعات موثق و شواهدی در زمینه کمی سازی میزان انتقال ویروس کرونا در صورت استفاده و یا عدم استفاده از ماسک وجود ندارد و تاکنون هیچیک از سازمانهای معتبر بهداشتی از چنین ادعاهایی حمایت نکردهاند.
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