تمدید فرصت ثبت نام تسهیلات تاسیسات گردشگری آسیب دیده از کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی در این خصوص اظهار کرد: متقاضیان تسهیلات میتوانند برای ثبت نام در سامانه کارا وزارت کار به نشانی corona-kara.mcls.gov.ir مراجعه و اقدامات لازم را به عمل آورند.
️وی ادامه داد: زمان اتمام ثبت نام تسهیلات تا پایان خرداد ماه بود که این زمان تا پایان تیر ماه تمدید شده و مهلت اعطای این تسهیلات توسط بانکها نیز تا پایان مرداد ماه است.
️معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: طبق تفاهم نامهای که معاونت گردشگری وزارت متبوع و معاونت کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در برخورداری از کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا (غیر بیمهای) امضا شد، در حوزههای آسیب دیده گردشگری از جمله بوم گردیها، مراکز و مؤسسات آموزشی گردشگری و حوزههای صنایع دستی و موزههای خصوصی و… مبلغ سقف وام تسهیلات از ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۶۰ میلیون ریال افزایش یافته است.
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