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۲۷ تیر ۱۳۹۹، ۱۲:۰۳

معاون گردشگری استان مرکزی خبر داد؛

تمدید فرصت ثبت نام تسهیلات تاسیسات گردشگری آسیب دیده از کرونا

تمدید فرصت ثبت نام تسهیلات تاسیسات گردشگری آسیب دیده از کرونا

اراک- معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی گفت: فرصت ثبت نام تسهیلات تاسیسات گردشگری بیمه نشده و آسیب دیده از کرونا تا پایان تیر ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن حسینی در این خصوص اظهار کرد: متقاضیان تسهیلات می‌توانند برای ثبت نام در سامانه کارا وزارت کار به نشانی corona-kara.mcls.gov.ir مراجعه و اقدامات لازم را به عمل آورند.

️وی ادامه داد: زمان اتمام ثبت نام تسهیلات تا پایان خرداد ماه بود که این زمان تا پایان تیر ماه تمدید شده و مهلت اعطای این تسهیلات توسط بانک‌ها نیز تا پایان مرداد ماه است.

️معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی افزود: طبق تفاهم نامه‌ای که معاونت گردشگری وزارت متبوع و معاونت کارآفرینی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در برخورداری از کسب و کارهای آسیب دیده از بیماری کرونا (غیر بیمه‌ای) امضا شد، در حوزه‌های آسیب دیده گردشگری از جمله بوم گردی‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی گردشگری و حوزه‌های صنایع دستی و موزه‌های خصوصی و… مبلغ سقف وام تسهیلات از ۱۲۰ میلیون ریال به ۱۶۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

کد مطلب 4975928

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