چین نسبت به وضع ممنوعیت مسافرتی به آمریکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، روز پنج شنبه روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی محدودیت‌های مسافرتی جامع علیه اعضای حزب کمونیست چین و خانواده‌های آنان است که مشتمل بر ۲۷۰ میلیون نفر می‌شود.

وزارت خارجه چین با رد محتوای این گزارش که اشاره می‌کرد مقامات واشنگتن درصدد وضع محدودیت‌های مسافرتی علیه اعضای حزب کمونیست چین است، اعلام کرد در صورتی که این گزارش صحت داشته باشد، ایده‌ای «مضحک» است.

«هوآ چون یینگ» در یک نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: «اگر گزارش صحت داشته باشد، آمریکا آشکارا انتخاب می‌کند که در تقابل با ۱.۴ میلیارد مردم چین قرار گیرد».

وی در ادامه افزود که «این کاملاً ناقض اراده مردم آمریکا و چین و سیر وقایع در قرن ۲۱ خواهد بود و بسیار مضحک است».

گفتنی است که روزنامه نیویورک تایمز اواسط هفته گذشته گزارش داد که دولت ترامپ در حال بررسی سخت‌ترین محدودیت‌های مسافرتی علیه اتباع چینی است و برخی از مقامات آگاه به این طرح گفتند که ممنوعیت ممکن است اعضای حزب کمونیست چین و خانواده‌های آنان را هدف قرار دهد.