به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، فرشاد مقیمی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمانشاه با حضور استاندار گفت: با سرمایه‌گذاری و دعوت از سرمایه گذاران خارج از استان در حوزه قطعه سازی، شاهد کاهش بیکاری در استان خواهیم بود.

وی در خصوص افزایش ظرفیت اسمی کارخانه ایران خودرو کرمانشاه گفت: آمارها بیانگر روند افزایشی در تیراژ تولید این پایگاه تولیدی است، با تمام توان تلاش خواهیم کرد کارخانه ایران خودرو کرمانشاه به ظرفیت واقعی تولیدی که برای آن برنامه ریزی شده برسد.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو خاطر نشان کرد: درحال حاضر تولید روزانه سایت ایران خودرو کرمانشاه ۱۳۰ دستگاه است که با برنامه‌ریزهای صورت گرفته این میزان به روزانه ۱۷۵ دستگاه تا پایان سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: قطعه سازان با رعایت استانداردهای کیفی به عنوان شریک ایران خودرو می‌توانند در توسعه صنعت تأثیر گذار باشند.

مقیمی گفت: شرایط باید به سمتی پیش برود که محصولات قطعه‌سازان در خارج از استان نیز بازار داشته باشند که شرکت ایساکو می‌تواند در این زمینه به کمک قطعه سازان بیاید.

وی در ادامه بر اهمیت صنعت خودرو کشور تاکید کرد و گفت: به برکت حضور قطعه سازان و داخلی سازی تولید توانستیم چالش‌های تحریم را با سربلندی پشت سر بگذاریم. در حال حاضر توانسته‌ایم حدود ۵۰ قطعه وارداتی را با کاهش ارزبری ۴۰ میلیون یورویی داخلی سازی کنیم.

مقیمی با اشاره به برقراری تعامل شفاف و مؤثر با انجمن‌های قطعه سازی و شناسایی مشکلات پیش رو، گفت: ایران خودرو در سنوات گذشته دو هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهی داشت که این مبلغ هم اکنون نصف شده است.

وی تصریح کرد: باید تولیدکنندگان از معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و نظام بانکی کشور نیز برای رونق تولید حمایت ویژه‌ای از تولیدکنندگان داشته باشد.

مقیمی با پیشنهاد مجموعه سازی به قطعه سازان استان کرمانشاه تصریح کرد: قطعه سازان استان برای اینکه دارای زنجیره تولید باشند با تعامل و همکاری، مجموعه‌سازی را مد نظر قرار دهند.

مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو سایت کرمانشاه را برکتی برای قطعه سازی دانست و گفت: باید با امضای میثاق نامه در قالب کمیته مشترک تولید، به توسعه و اشتغال زایی استان کمک کنیم.