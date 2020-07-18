به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ملکی در یادداشتی درباره بورس املاک و مستغلات نوشت:

چند صباحی است که بحث ایجاد بورس املاک (مسکن) شکل گرفته و اخیراً هیئت مؤسس آن نیز معرفی شده است. نسبت به تأسیس این بورس اقناع نشده ام و معتقد نیستم بتواند گره‌ای بگشاید.

آخرِ کارکرد این بورس، تأمین مالی با ابزارهایی چون صندوق زمین و ساختمان، صندوق املاک و مستغلات، فروش متری مسکن و… است که اساساً نیاز به ایجاد بورس جدید نداشته و در حیطه فعالیت و وظایف نهادهای موجود خصوصاً شرکت‌های تأمین سرمایه قرار می‌گیرد.

ضمن اینکه با وجود بورس‌های کنونی فعال در کشور، هیچ خلأ ی احساس نمی‌شود.

به زبان خیلی ساده، همه کارکردهایی که برای بورس املاک می‌توان تعریف کرد، توسط ساختار موجود نیز قابل انجام است. ظاهراً دوستان عزمشان را جزم کرده‌اند مشکل هویت بورس املاک را با سرمایه فوق سنگینِ ۵ هزار میلیارد تومانی جبران کنند!

هیئت مؤسس ۷ نفره این بورس جدید نیز جای بسی تأمل دارد. نگاهی به ترکیب این هیئت، نیاز به توضیح اضافی ندارد: ۱. بنیاد مستضعفان ۲. اتاق تعاون ۳. ستاد اجرایی فرمان امام (ره) ۴. اتاق بازرگانی ۵. تأمین اجتماعی ۶. بخش خصوصی ۷. نماینده بخش غیردولتی که استثنائاً نماینده دولت در شورای عالی بورس هم هست!

با لحاظ جمیع جهات، ایجاد بورس املاک در خوشبینانه‌ترین حالت ناشی از شناخت ناکافی طراحان آن نسبت به اقتصاد مسکن خصوصاً مساله بسیار مهم، ناهمگنی مسکن و در بدبینانه ترین حالت درست کردن هیئت مدیره و دفتر و دستک در یک ساختار موازی خواهد بود.

اگر نگاهی به صحبت‌های طراحان آن بیندازیم درخواهیم یافت که حتی خود ایشان نیز دقیقاً نمی‌دانند قرار است بورس املاک چه گره‌ای بگشاید.

کاش قبل از پذیره نویسی بورس املاک، این طرح چکش کاری شود خصوصاً که در این زمینه، هیچ تجربه موفقی نیز در جهان قابل مشاهده نیست.

با عرض پوزش از طراحان این بورس، می‌ترسم این نوزاد یا مرده به دنیا بیاید یا پیش از بلوغ و ثمردهی، تلف شود. امیدوارم اشتباه کرده باشم.