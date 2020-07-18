۱.۳ میلیون آمریکایی دیگر درخواست بیمه بیکاری دادند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانبیسی، در حالی که ایالات متحده همچنان با تأثیرات منفی اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا دستوپنجه نرم میکند، تعداد آمریکاییهایی که این هفته برای اولین بار درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کردهاند بیش از آنچه انتظار میرفت افزایش یافت.
طبق دادههای اداره کار آمریکا، تعداد افرادی که درخواست حمایت از بیکاری خود را ثبت کردهاند در هفته منتهی به ۱۱ جولای (۲۱ تیرماه) به ۱.۳ میلیون نفر رسید. این در حالی بود که اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی داوجونز پیشبینی میکردند که تعداد درخواستهای بیکاری ۱.۲۵ میلیون نفر خواهد شد.
این هفدهمین هفته متوالی است که تعداد درخواستهای حمایت از بیکاری از ۱ میلیون نفر بیشتر میشود.
از اواخر ماه مارس تعداد درخواستهای حمایت از بیکاری روی هم رفته به بیش از ۵۱ میلیون نفر رسیده است. در اواخر ماه مارس بیشترین آمار ثبت درخواست حمایت از بیکاری در یک هفته با ۶.۸۶۷ میلیون نفر به ثبت رسید.
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