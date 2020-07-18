به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، گوگل نبرد با منتشرکنندگان تبلیغات و ایده‌های دروغ در مورد ویروس کرونا را شدت بخشیده و می‌گوید از این پس پیام‌های تبلیغاتی که در آنها مبانی و اصول علمی در مورد ویروس مذکور زیر سوال رفته باشند را نمایش نمی‌دهد.

بر همین اساس وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که مروج تئوری‌های توطئه مختلف در مورد ویروس کرونا باشند، اجازه تبلیغات در گوگل و زیرمجموعه‌های آن را ندارند. به عنوان مثال اگر در یک پیام بازرگانی ادعا شده باشد، ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های چین تولید شده، تبلیغات مذکور از گوگل حذف می‌شود. همچنین تبلیغاتی که در آنها ویروس کرونا ساخته دست بیل گیتس قلمداد شود نیز نمایش داده نمی‌شوند.

گوگل اجرای این قانون جدید را از ماه آینده میلادی یعنی حدود ده روز دیگر آغاز می‌کند. گوگل برای شناسایی این آگهی‌ها از هوش مصنوعی و نیز کارکنان خود بهره می‌گیرد و در صورت تکرار این تخلف سایت‌ها و سرویس‌های متخلف را از استفاده از خدمات خود محروم می‌کند.

همچنین گوگل تبلیغاتی را که در آنها واکسن‌ها، داروهای قلابی یا روش‌های درمانی معجزه‌آسا برای مقابله با کرونا معرفی شده باشد را حذف می‌کند. هر گونه پیام بازرگانی در مورد مضرات استفاده از واکسن برای درمان کرونا نیز در گوگل نمایش داده نمی‌شود.

گوگل در آوریل گذشته از سرمایه گذاری ۶.۵ میلیون دلاری خود برای مقابله با انتشار اخبار و اطلاعات غلط در مورد ویروس کرونا خبر داده بود.