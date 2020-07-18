عملیات نیروهای حشد شعبی علیه داعش در ۴ منطقه استان دیالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، صادق الحسینی سخنگوی رسانه ای محور دیالی حشد شعبی عراق از عملیاتی که نیروهای حشد شعبی برای تعقیب داعشی ها در ۴ منطقه دیالی آغاز کرده اند، خبر داد.

وی افزود: نیروهای تیپ ۱۱۰ حشد شعبی عملیات نظامی را برای تعقیب داعش در مناطق تل سلیمه، روستای المعدان، الطیج و اطراف دریاچه حمرین شروع کرده اند. هدف این عملیات تامین امنیت دریاچه حمرین و اطراف آن است.

الحسینی تاکید کرد: این عملیات در راستای استراتژی حشد شعبی برای تامین امنیت دریاچه حمرین و مناطق اطراف آن به عنوان هدفی راهبردی است که مساحت گسترده ای را شامل می شود.

گفتنی است که منطقه دریاچه حمرین از حیث منابع آبی اهمیت راهبردی در استان دیالی دارد.