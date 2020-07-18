ایجاد اشتغال برای ۳هزار و ۵۰۰ نفر در ۹ استان کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، پویش هفتگی «تولید، تداوم امید» با هدف افتتاح طرح‌های مهم و ملی با سرمایه‌گذاری و اشتغال بالا تا پایان دولت تدبیر و امید با حضور مقامات کشوری در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته است.

تاکنون شش هفته از این پویش برگزار شده و افتتاح طرح‌های هفته اول و پنجم پویش با دستور رئیس‌جمهور به صورت ویدیوکنفرانسی و با حضور سرپرست وزارت صمت به نمایندگی در محل یکی از این طرح‌ها و بهره برداری از طرح‌ها در سایر هفته‌های پویش و معاونان این وزارتخانه انجام شده است.

در این راستا در هفته اول پویش ۲۲ خرداد ماه ۳ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۴۲ هزار و ۸۶۰ میلیارد ریال و اشتغال ۹۷۰ نفر در ۲ استان خراسان رضوی و اصفهان با دستور رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانسی و حضور حسین مدرس خیابانی «سرپرست وزارت صمت» در محل یکی از طرح‌ها مورد بهره برداری قرار گرفته است.

همچنین در هفته دوم پویش در ۲۹ خرداد ماه سه طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۴ هزار میلیارد ریال و اشتغالزایی ۲۴۹ نفر در استان اصفهان با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بهره برداری قرار گرفت.

در ادامه این پویش هفتگی، در استان‌های اردبیل و خوزستان روز پنجم تیرماه ۹ طرح با مجموع سرمایه گذاری ۲,۵۰۰ میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای ۲۸۳ به بهره برداری رسید.

همچنین در هفته چهارم پویش تولید، تداوم امید در ۱۲ تیرماه در ۲ استان قم و اصفهان ۵ طرح با حضور سرپرست وزارت صمت و با مجموع سرمایه گذاری ۱۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۴۶۴ نفر به افتتاح شد.

در هفته پنجم پویش (۱۹ تیرماه) نیز ۵ طرح در ۳ استان سیستان و بلوچستان، فارس و اصفهان با مجموع سرمایه‌گذاری ۵۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال و اشتغالزایی ۱۲۰۴ نفر با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور مورد بهره برداری قرار گرفت که سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل یکی از طرح‌ها در شرکت بافت بلوچ در ایرانشهر استان سیستان و بلوچستان حضور یافت.

در هفته ششم پویش ملی تولید، تداوم امید نیز (چهارشنبه گذشته) همزمان با حضور حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونین وی، ۴ طرح صنعتی در استان‌های گیلان و مرکزی با مجموع سرمایه گذاری بالغ بر ۸۵۷ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۳۴۷ نفر به بهره برداری رسید.

در قالب این پویش ملی و با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲ طرح صنعتی گیل آرا بافت کاسپین و آرین تخته در استان گیلان و در شهر صنعتی رشت افتتاح شد که مجموع سرمایه گذاری این ۲ طرح ۸۰۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بود و زمینه اشتغال مستقیم ۲۷۲ نفر را فرآهم آورد.

همچنین با حضور همزمان امیر بیات، سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در استان مرکزی، ۲ طرح دیگر شامل طرح‌های صنعتی بسپار فوم تولید کننده انواع فوم مستقر در شهرک صنعتی زرندیه و هخامنش پارس تولید کننده انواع روغن صنعتی مستقر در ناحیه صنعتی شهدای روانج شهرستان دلیجان، با مجموع سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم برای ۷۵۰ نفر مورد بهره برداری قرار گرفت.

در مجموع تاکنون ۲۹ طرح در ۹ استان کشور با مجموع سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۵۱۷ نفر مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در همین راستا بهره‌برداری از ۲۰۰ طرح با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۴۰ هزار نفر را از ابتدای امسال تا پایان سال در دستور کار خود قرار داده است که تاکنون این طرح‌ها در ۵ هفته افتتاح شده است و همچنان تداوم دارد.

تأمین نیاز داخل و کاهش واردات، تکمیل زنجیره ارزش، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه مناطق کمتر برخوردار و استفاده از فناوری‌های نوین از اهداف این برنامه است.

توزیع بخش‌های مهم سرمایه گذاری این ۲۰۰ طرح نیز به صورت ۴۲ درصد صنایع معدنی، ۱۵ درصد صنایع شیمیایی و پتروشیمی، ۱۳ درصد حوزه خودرو، ماشین سازی و تجهیزات، ۱۱ درصد امور زیربنایی و زیرساختهای بخش صنعت و معدن و ۸ درصد صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی است.