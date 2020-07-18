به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی بعد از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری ستاد مبارزه با ویروس کرونا استان خوزستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در چند هفته اخیر شاهد هستیم که استفاده از ماسک و خود مراقبتی در استان خوزستان افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم شیب صعودی شیوع این بیماری را کاهش دهیم نیازمند مراقبتها چندوجهی هستیم که شامل استفاده از ماسک، تغییر نوع رفتار با شرکت نکردن در مراسم تجمعی و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی باید انجام شود.
استاندار خوزستان بیان کرد: اصل کاهش شیوع این بیماری بر عهده مردم با اجرای خود مراقبتی است. از مانی که مردم بیشتر و بهتر رعایت میکنند با افزایش شیب نزولی روبهرو هستیم و از مردم درخواست میشود به این رفتارهای خود ادامه دهند.
شریعتی عنوان کرد: بالغبر دو هفته است که تعداد بیماران بستری کمتر از ترخیصی است، ضریب اشغال تختهای بستری، ویژه و بیماران متصل به دستگاه کمتر شد و آمار فوتیها نیز رو به کاهش است.
وی تصریح کرد: باید به این روند ادامه دهیم تا مانند دیگر استانها و یا کشورها پس از کاهش بیماری کرونا شاهد اوج مجدد این بیماری نباشیم.
استاندار خوزستان در خصوص برگزاری نماز جماعت در شهرستانهای مختلف استان گفت: به جز شهرستانهای آبادان، دزفول و بهبهان نماز جماعت در دیگر مساجد شهرستانهای استان با رعایت پروتکلهای بهداشتی اجرا میشود و مساجد تنها در زمان برگزاری نماز باز است.
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