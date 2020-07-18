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۲۸ تیر ۱۳۹۹، ۱۹:۱۶

استاندار خوزستان:

خوزستانی‌ها پروتکل‌های بهداشتی را ادامه دهند/ کاهش بستری بیماران

خوزستانی‌ها پروتکل‌های بهداشتی را ادامه دهند/ کاهش بستری بیماران

اهواز– استاندار خوزستان گفت: با کاهش بستری‌های ناشی از بیماری کرونا در خوزستان روبه‌رو هستیم و از شهروندان درخواست می شود همچنان به رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی بعد از ظهر شنبه در حاشیه برگزاری ستاد مبارزه با ویروس کرونا استان خوزستان، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در چند هفته اخیر شاهد هستیم که استفاده از ماسک و خود مراقبتی در استان خوزستان افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: برای اینکه بتوانیم شیب صعودی شیوع این بیماری را کاهش دهیم نیازمند مراقبت‌ها چندوجهی هستیم که شامل استفاده از ماسک، تغییر نوع رفتار با شرکت نکردن در مراسم تجمعی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی باید انجام شود.

استاندار خوزستان بیان کرد: اصل کاهش شیوع این بیماری بر عهده مردم با اجرای خود مراقبتی است. از مانی که مردم بیشتر و بهتر رعایت می‌کنند با افزایش شیب نزولی روبه‌رو هستیم و از مردم درخواست می‌شود به این رفتارهای خود ادامه دهند.

شریعتی عنوان کرد: بالغ‌بر دو هفته است که تعداد بیماران بستری کمتر از ترخیصی است، ضریب اشغال تخت‌های بستری، ویژه و بیماران متصل به دستگاه کمتر شد و آمار فوتی‌ها نیز رو به کاهش است.

وی تصریح کرد: باید به این روند ادامه دهیم تا مانند دیگر استان‌ها و یا کشورها پس از کاهش بیماری کرونا شاهد اوج مجدد این بیماری نباشیم.

استاندار خوزستان در خصوص برگزاری نماز جماعت در شهرستان‌های مختلف استان گفت: به جز شهرستان‌های آبادان، دزفول و بهبهان نماز جماعت در دیگر مساجد شهرستان‌های استان با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اجرا می‌شود و مساجد تنها در زمان برگزاری نماز باز است.

کد مطلب 4977026

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