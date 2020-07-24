به گزارش خبرنگار مهر، نشر نیماژ دومین چاپ مجموعه شعر «عشق پاره وقت» سروده زندهیاد علیرضا راهب را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۹۲ صفحه و بهای ۲۰ هزار تومان منتشر کرد. چاپ نخست این کتاب سال ۱۳۹۳ با شمارگان هزار و ۱۰۰ نسخه و بهای هفت هزار و پانصد تومان منتشر شده بود. این کتاب شامل گزیدهای از سپیدسرودههای علیرضا راهب است.
علیرضا راهب که که صبح پنجشنبه پنجم تیر ۱۳۹۹ بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت، شاعر، ترانهسرا، منتقد، نظریهپرداز ادبی و از چهرههای نامدار ادبیات امروز ایران و مدیر انجمن ادبی ونداد بود. وی دانشآموخته رشته حقوق از دانشگاه تبریز بود و از سالهای دهه ۶۰ تاکنون در فضای ادبی ایران حضوری جدی داشت و بسیاری از اشعار، مقالات و نقدهای او در نشریات متعدد به چاپ رسیدند. او ۱۰ سال را در تبریز سکونت داشت و ضمن فراگیری زبان و ادبیات ترکی محضر بزرگانی چون زنده یاد بهمن سرکاراتی را درک کرد. «دو استکان عرق چهل گیاه» از دیگر کتابهای مشهور اوست. زندهیاد راهب همچنین گزیدهای از اشعار حامد ابراهیمپور را نیز با نام «به احترام سی و پنج سال گریه نکردن» کار کرده است.
شعری از مجموعه «عشق پاره وقت» را میخوانیم:
مرگ می تواند ادامهی آواز من باشد
که سالیان
کنار آتش چوپانها
بر لب البرز گرم میشود…
نترس
بومیان می گویند،
درختی که تبر نخورد
ثمرش تلخ میشود!
شراب و دشنه بیاور
برقص
فردا شاید آخرین پرچم زمین
رقص گل های پیراهنت باشد
که گرده میپراکند در باد
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