ایکائو باید به اقدام آمریکا اعتراض کند/ابهامی در پرواز ماهان نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمد اسلامی درباره مزاحمت دو جنگنده آمریکایی برای هواپیمای مسافری ماهان بر فراز آسمان سوریه که منجر به فرود اضطراری و مصدوم شدن چند نفر از مسافران این پرواز شد، گفت: هواپیمای ماهان در مسیر تجاری بین‌المللی در حال حرکت بوده و این تعرض آمریکا، اقدامی تروریستی است.

وی ادامه داد: جهان باید این اقدام آمریکا را محکوم کند و تا ساعاتی دیگر اعتراض رسمی ایران را به این برخورد تروریستی آمریکا از طریق نماینده کشورمان در ایکائو پیگیری می‌کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مزاحمت دو جنگنده آمریکایی برای هواپیمای مسافربری کشورمان تعرض آشکار به حقوق قانونی و واضح بین‌المللی و علیه امنیت مسافران بوده است، گفت: طبق ضوابط ایکائو، همه کشورها وظیفه دارند که ایمنی پروازها را در فضای کشورشان رعایت کنند و این الزامی برای همه کشورهاست.

اسلامی با بیان اینکه این تعرضات محکوم است و همه کشورها باید این اقدام را محکوم کنند، ادامه داد: اعتراض از طریق نماینده رسمی ایران به صورت رسمی و کتبی تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد و این موضوع را به طور جدی دنبال می‌کنیم.

این مقام مسؤول با اشاره به بررسی این رخداد و تعرض به هواپیمای مسافری ایران در آسمان سوریه گفت: این تعرض برای هواپیمای ایرانی رخ داده و ما هم اعتراضات و حقوق قانونی خود را به طور جدی دنبال می‌کنیم البته هر کشوری که این اتفاق در فضای آن رخ داده هم باید معترض باشد و از آنجایی که این اقدام در فضای آسمان تحت مدیریت آن کشور رخ داده، انتظار داریم آن‌ها هم اعتراضات خود را دنبال و پیگیری کنند.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه هیچ جنگنده‌ای حق ندارد وارد مسیر تجاری هواپیماها شود، اظهار داشت: مسیرهای پروازهای تجاری و بین‌المللی شناخته شده هستند و هیچ جنگنده‌ای حق تعرض و اجازه ورود به مسیر تجاری را ندارد. هواپیمای ماهان مجوز پرواز داشته و هواپیمای تجاری و مسیر آن کاملاً مشخص است، هیچ چیز مبهمی در این پرواز وجود نداشته و تمام موضوعات این پرواز روشن است.