به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۵ تفاهم‌نامه‌ای برای بیمه قالیبافان بین صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با شرکت سهامی فرش ایران در محل این صندوق امضا شد.

حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشینه تاریخی و جایگاه جهانی فرش ایرانی اظهار کرد: صنعت فرش دستباف، راوی بخشی از تاریخ و تمدن ایران است که با وجود قدمت چند هزار ساله، در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی در زمینه حمایت‌های اجتماعی مواجه بوده است.

وی با اشاره به وجود بیش از ۲ هزار فعال زیر ۵۰ سال در صنعت فرش کشور در مناطق روستایی و شهرهای کوچک، گفت: با توجه به تاکیدات مقام عالی وزارت مبنی بر حمایت ویژه از فعالان صنایع دستی، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر آمادگی دارد تمام فعالان این حوزه را بدون محدودیت در سراسر کشور، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد.

جزئیات یارانه بیمه‌ای و درمانی فرشبافان

قادرمرزی در تشریح جزئیات این تفاهمنامه افزود: در این مدل حمایتی، ۷۰ درصد از حق بیمه بافندگان از سوی دولت پرداخت می‌شود و ۳۰ درصد باقی‌مانده توسط شرکت ملی فرش ایران با مشارکت خود بافندگان تامین خواهد شد. همچنین این بیمه‌شدگان در کنار مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و مستمری فوت، می‌توانند از طریق تفاهمنامه موجود با سازمان بیمه سلامت، از یارانه بیش از ۹۰ درصدی برای درمان در مراکز درمانی دولتی برخوردار شوند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، «تشکیلاتی و سیستماتیک شدن فرایند بیمه» را از مهم‌ترین مزایای این تفاهمنامه برشمرد و تصریح کرد: پیش از این، بافندگان به صورت انفرادی به کارگزاری‌ها مراجعه می‌کردند که این موضوع گاه منجر به خطاهایی در پرداخت حق بیمه یا فراموشی سطوح پرداختی می‌شد. با ورود شرکت ملی فرش ایران به عنوان نماینده و متولی این صنف، فرایند ثبت‌نام و پرداخت حق بیمه به‌صورت گروهی و منسجم انجام خواهد شد که پایداری بیمه را برای این قشر تضمین می‌کند.

توسعه جامعه هدف تا ۳ هزار نفر و فراتر از آن

قادرمرزی در پایان در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که چه جامعه‌ای مشمول این طرح می‌شوند، گفت: در حال حاضر حدود ۲۵۰۰ نفر در کل کشور با عنوان فعال صنعت فرش تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند. این تفاهم‌نامه نویدبخش جهشی در آمار بیمه‌شدگان است و پیش‌بینی می‌شود با شناسایی دقیق فعالان توسط شرکت ملی فرش ایران، این تعداد به بیش از ۳ هزار نفر و در مراحل بعدی افزایش یابد.

این مسئول دولتی در پایان تأکید کرد: شرط بهره‌مندی از این یارانه ۷۰ درصدی، داشتن سن ۱۸ تا ۵۰ سال و تایید صلاحیت حرفه‌ای از سوی شرکت متولی این حوزه است. صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون در نظر گرفتن جنسیت، آماده ارائه خدمات به تمامی واجدین شرایط در سراسر کشور است.