تغییرات جدید در ورزش خوزستان در راه است

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اولویت اصلی ما برگزاری انتخابات هیئت‌های ورزشی است، گفت: به‌زودی انتخابات هیئت‌های شنا، شمشیربازی و انجمن‌های ورزشی استان را برگزار می‌کنیم.

ابراهیم نصیری با بیان اینکه سرپرست هیئت انجمن‌های ورزشی استان به‌زودی معرفی خواهد شد، افزود: اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گزینه پیشنهادی خود را به رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور اعلام کرده است و در انتظار صدور حکم سرپرست جدید هیئت انجمن‌های ورزشی استان هستیم.

وی از برگزاری جلسه هدف‌گذاری با تمامی هیئت‌های ورزشی خبر داد و گفت: در تلاش هستیم با اجرای برنامه‌های کارشناسی شده، آینده بهتری را برای ورزش استان ترسیم کنیم.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خوزستان از زحمات حافظان سلامت در خط مقدم مقابله با کرونا تقدیر کرد و افزود: امیدواریم با کاهش شیوع ویروس کرونا در استان، ما نیز بتوانیم هرچه زودتر برنامه‌های اصلی خود را در امسال به صورت جدی پیگیری کنیم.

به گزارش مهر، پیش از این نیما حاجی پور به مدت هشت سال ریاست هیئت انجمن‌های ورزشی خوزستان را بر عهده داشت.