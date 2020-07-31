تأمین سلامت مردم در هیئات خط قرمز سازمان تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تبلیغات اسلامی، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قمی با اشاره به برگزاری مراسم دعای عرفه در سراسر کشور با رعایت پروتکل‌های بهداشتی اذعان کرد: برگزاری مراسمات مختلف دعای عرفه در کشور با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، مانند مراسم حسینیه هدایت و مراسم مصلای اهواز، نمونه‌ای از توانایی متدینین برای برگزاری هیئات مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی است.

وی در ادامه افزود: تأمین سلامت مردم در هیئات مذهبی ماه محرم و صفر، هدف و خط قرمز ما است ولی در عرفه ثابت شد برگزاری این آئین‌های مذهبی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی امکان پذیر است و مقصود ما از توانایی برپایی هیئات در ماه محرم، چنین اتفاقاتی است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در پایان خاطر نشان کرد: زمانی‌که می‌توانیم شعائر مذهبی و دینی را در کنار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی حفظ کنیم، سخن گفتن از تعطیلی و حذف مناسک نشان‌دهنده عدم اطلاع و یا از روی تعمد است.