نظامیان صهیونیست ۱۲ فلسطینی را بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، سلسله اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه شهروندان فلسطینی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند. به دنبال این یورش وحشیانه، درگیری شدیدی میان صهیونیستها و فلسطینیان درگرفت.
شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیستها در جریان این درگیری از گلولههای جنگی علیه فلسطینیان استفاده کردند. نظامیان صهیونیست در جریان این درگیری ۱۲ فلسطینی را بازداشت کردند.
روز گذشته نیز نظامیان رژیم صهیونیستی به شهر نابلس واقع در کرانه باختری یورش بردند.
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