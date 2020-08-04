ادبیات دفاع مقدس را تمرین و مشق ندانیم

به گزارش خبرگزاری مهر، بهناز ضرابی زاده نویسنده کتابهای معروف دختر شینا، ساجی و گلستان یازدهم و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتوگو در خصوص وضعیت آثار ادبیات دفاع مقدس گفت: به این موضوع میتوان از دو منظر کیفی و کمی اشاره کرد، در حال حاضر استقبال مردم به کتابهای دفاع مقدس خوب است. لیکن به لحاظ کیفی من معتقدم کسانی که به حوزه نویسندگی ورود پیدا میکنند باید ورود جدی تری به این حوزه داشته باشند و هرگز ادبیات دفاع مقدس را مشق کار خود نکنند و تا وقتی که قلم نویسنده پخته نشده و به یک نویسنده حرفهایی تبدیل نشده است، نباید به این ساحت و عرصه ورود پیدا کند.
وی در پاسخ به این سوال که دقت به چه نکاتی باعث شده تا کتابهای شما در این حوزه با موفقیت روبه رو شود، گفت: انگیزه من برای نوشتن در حوزه ادبیات دفاع مقدس بسیار تأثیر گذار بود، اینکه بر این باور بودم که این کار باید شکل بگیرد، از طرفی به شخصه در دوران جنگ حضور داشتم و سختیها و دلهرههای جنگ را تجربه کرده بودم و اینکه نسبت به کاری که میکردم ایمان داشتم و از تجربه زیست خود در دوران جنگ استفاده کردم و از کسانی که خاطرات زیباتر و تأثیر گذارتری از این دوران داشتند، سعی کردم منتقل کنم.
این نویسنده همچنین عنوان کرد: به این واسطه میخواستم صدای مظلومانه و درعین حال دفاع جانانه مردان و زنان را روایت کنم. و چون به کارم یقین داشتم، اولین مشخصه را در تأثیرگذاری کتابها ایمان و صداقت میدانم.
وی افزود: وقتی به خاطرات راویها ورود پیدا کردم، سعی کردم یکبار دیگر با آنها زندگی کنم، از سویی در نوشتن کتابها تمام تلاش خود را میکردم و زمان برایم مهم نبود در واقع برایم کیفیت کار ارجحیت داشت.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان عنوان کرد: تا وقتی که قلم نویسنده پخته نشده و به یک نویسنده حرفهایی تبدیل نشده است، نباید به این ساحت و عرصه ورود پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، بهناز ضرابی زاده نویسنده کتابهای معروف دختر شینا، ساجی و گلستان یازدهم و مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتوگو در خصوص وضعیت آثار ادبیات دفاع مقدس گفت: به این موضوع میتوان از دو منظر کیفی و کمی اشاره کرد، در حال حاضر استقبال مردم به کتابهای دفاع مقدس خوب است. لیکن به لحاظ کیفی من معتقدم کسانی که به حوزه نویسندگی ورود پیدا میکنند باید ورود جدی تری به این حوزه داشته باشند و هرگز ادبیات دفاع مقدس را مشق کار خود نکنند و تا وقتی که قلم نویسنده پخته نشده و به یک نویسنده حرفهایی تبدیل نشده است، نباید به این ساحت و عرصه ورود پیدا کند.
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